فيديو - المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، اليوم الأحد، استهداف قاعدة أمريكية في مطار "أربيل الدولي" شمالي العراق، ردًا على استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.



وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".