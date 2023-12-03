فيديو - المقاومة الإسلامية في العراق تستهدف قاعدة أمريكية في مطار أربيل

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلنت "المقاومة الإسلامية في العراق"، التي تضم تحت رايتها فصائل مسلحة عدة، اليوم الأحد، استهداف قاعدة أمريكية في مطار "أربيل الدولي" شمالي العراق، ردًا على استمرار الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق"، في بيان، أنه "رداً على الجرائم التي يرتكبها العدو بحق أهلنا في غزّة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق، قاعدة الاحتلال الأمريكي في مطار أربيل، بطائرة مسيرة، أصابت هدفها بشكل مباشر".
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