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فيديو من طائرة ركاب للحظة اختراق صواريخ القسام أجواء تل أبيب

12/3/2023 12:16:35 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو تم التقاطه من نافذة طائرة كانت تحلق في سماء الأراضي المحتلة، لحظة وصول صواريخ "كتائب القسام" إلى تل أبيب.


وأعلنت القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، في الوقت الذي دوت فيه صافرات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل.



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