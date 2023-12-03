فيديو من طائرة ركاب للحظة اختراق صواريخ القسام أجواء تل أبيب

فيديو من طائرة ركاب للحظة اختراق صواريخ القسام أجواء تل أبيب
التاريخ
12/3/2023 12:16:35 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أظهر مقطع فيديو تم التقاطه من نافذة طائرة كانت تحلق في سماء الأراضي المحتلة، لحظة وصول صواريخ "كتائب القسام" إلى تل أبيب.
وأعلنت القسام، الجناح العسكري لحركة "حماس"، أمس عن قصف تل أبيب برشقة صاروخية "ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين"، في الوقت الذي دوت فيه صافرات الإنذار في مناطق واسعة من إسرائيل.
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