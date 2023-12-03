صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في غزة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد مقتل ضابط ليلة أمس في المعارك الدائرة وسط قطاع غزة.



كما أعلن عن مقتل جندي من الكتيبة 932 لواء النحال متأثرا بإصابة خلال معارك الأيام الماضية في شمال غزة



وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش المعلن إلى 389 قتيلا منذ بدء علمية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، بحسب مراسل الجزيرة في رام الله غسان مسعود.















