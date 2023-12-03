صور - جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابط وجندي في غزة

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الأحد مقتل ضابط ليلة أمس في المعارك الدائرة وسط قطاع غزة.
كما أعلن عن مقتل جندي من الكتيبة 932 لواء النحال متأثرا بإصابة خلال معارك الأيام الماضية في شمال غزة
وارتفع بذلك عدد قتلى الجيش المعلن إلى 389 قتيلا منذ بدء علمية طوفان الأقصى في السابع من الشهر نفسه، بحسب مراسل الجزيرة في رام الله غسان مسعود.
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