أمير قطر يعلن إجراء مباحثات مع ماكرون في إطار جهود وقف إطلاق النار بغزة

MENAFN - Al Wakeel News) اأعلن أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، ليلة أمس ، أنه أجرى مباحثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في إطار الجهود لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.



وقال أمير قطر في منشور عبر صفحته على منصة "أكس"، إن "مباحثاتنا مع الرئيس الفرنسي ماكرون اليوم في الدوحة، تأتي ضمن مساعينا المتواصلة لبحث وقف إطلاق النار وخفض التصعيد في غزة".



وأضاف الشيخ تميم قائلا: "نعمل في كل الاتجاهات ومع كل الشركاء لحقن دماء أشقائنا الفلسطينيين، ونأمل في أن يضطلع المجتمع الدولي بدوره المنوط لتحقيق سلام عادل للقضية الفلسطينية".



ووصل ماكرون السبت إلى الدوحة آتيا من الإمارات حيث شارك في قمة المناخ "كوب28".



وحذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إسرائيل من أن هدفها المعلن بـ"القضاء بالكامل" على "حماس" قد يجر حربا تمتد "10 سنوات"، داعيا إلى "مضاعفة الجهود للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار".



وسأل ماكرون في مؤتمر صحافي السبت على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ "كوب28" في دبي: "ماذا يعني القضاء على حماس بالكامل؟ هل يعتقد أحد أن هذا ممكن؟... إذا كان الأمر كذلك، فإن الحرب ستستمر عشر سنوات".



وأضاف "لذا يجب توضيح هذا الهدف من جانب السلطات الإسرائيلية"، محذرا من "حرب لا تنتهي".



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