فيديو - اللحظات الأولى لوصول مقاومين القسام إلى شاطئ مستوطنة زيكيم

فيديو - اللحظات الأولى لوصول مقاومين القسام إلى شاطئ مستوطنة زيكيم
التاريخ
12/3/2023 12:16:33 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول عدد من النشطاء في فلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لحظة وصول مقاتلي كتائب القسام، إلى شواطئ زيكيم جنوبي عسقلان في السابع من أكتوبر.
وأعلنت كتائب "القسام"، في بيان لها سابقا، أن "قوة من الضفادع البشرية تمكنت من التسلل بحرا على شواطئ زيكيم جنوب عسقلان".
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