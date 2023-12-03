-->

Sunday, 03 December 2023 09:33 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


فيديو - اللحظات الأولى لوصول مقاومين القسام إلى شاطئ مستوطنة زيكيم

12/3/2023 12:16:33 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تداول عدد من النشطاء في فلسطين عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لحظة وصول مقاتلي كتائب القسام، إلى شواطئ زيكيم جنوبي عسقلان في السابع من أكتوبر.


وأعلنت كتائب "القسام"، في بيان لها سابقا، أن "قوة من الضفادع البشرية تمكنت من التسلل بحرا على شواطئ زيكيم جنوب عسقلان".


MENAFN03122023000208011052ID1107526671

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث