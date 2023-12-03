أسعار النفط تنخفض بأكثر من 2 بالمئة مع تشكك المستثمرين في تخفيضات أوبك بلس

(MENAFN
- The Al-Attiyah Foundation) تراجعت أسعار النفط أكثر من 2 بالمئة يوم الجمعة بسبب شكوك المستثمرين بشأن مدى تأثير تخفيضات إمدادات أوبك بلس، والمخاوف بشأن تباطؤ نشاط التصنيع العالمي. واستقر سعر العقود الآجلة لخام برنت على انخفاض بلغ 1.98 دولارا ليصل الى 78.88 دولارا للبرميل، في حين انخفض خام غرب تكساس الوسيط 1.89 دولارًا ليصل إلى 74.07 دولارًا للبرميل. وعلى مدار الأسبوع، سجل برنت انخفاضا بنحو 2.1 بالمئة، بينما تراجع خام غرب تكساس الوسيط بأكثر من 1.9 بالمئة. وكان منتجو أوبك بلس قد اتفقوا يوم الخميس الماضي على سحب نحو 2.2 مليون برميل يوميا من النفط من السوق العالمية خلال الربع الأول من العام القادم، ويشمل إجمالي التخفيضات تمديد التخفيضات الطوعية الحالية للسعودية وروسيا، والبالغة 1.3 مليون برميل يوميا. وقررت أوبك بلس، التي تضخ أكثر من 40 بالمئة من النفط العالمي، تخفيضات الإنتاج تلك بعد ان تراجعت الأسعار من 98 دولارا للبرميل أواخر سبتمبر، بسبب المخاوف من تأثير تباطؤ النمو الاقتصادي على الطلب على الوقود. وتجدر الإشارة بأن التخفيضات التي وافقت عليها أوبك بلس طوعية، لذلك لم تكن هناك مراجعة كلية لمستويات الإنتاج. حيث أدت الطبيعة الطوعية للتخفيضات إلى الشك فيما إذا كان المنتجون سينفذونها بالكامل أم لا، وكذلك الأساس الذي سيتم قياس التخفيضات بناء عليه. وفي الوقت نفسه، يراقب المستثمرون عن كثب نشاط التصنيع العالمي، الذي ظل ضعيفًا خلال الشهر الماضي بسبب ضعف الطلب، حسبما أظهرت الدراسات الاستقصائية.
أسعار الغاز الطبيعي المسال الفورية في آسيا تنخفض إلى أدنى مستوياتها خلال 7 أسابيع بسبب ضعف الطلب وزيادة المعروض
انخفضت الأسعار الفورية للغاز الطبيعي المسال في آسيا الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها منذ ما يقرب من شهرين على الرغم من انخفاض درجات حرارة الطقس، حيث لا يزال الطلب ضعيفًا، وظروف العرض العالمية تحسنت بعد انتهاء أعمال الصيانة في منشآت الإنتاج. وكان متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال الذي سيسلم في شهر يناير إلى شمال شرق آسيا قد انخفض بنسبة 6 بالمئة ليصل إلى 15.7 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو أدنى مستوى له منذ منتصف أكتوبر، وفقًا لتقديرات مصادر الصناعة. وقال المحللون إنه من الواضح أن برودة الطقس والطلب الصناعي لم يجلبا أي زيادة، الامر الذي لا ينبئ عن صعود الأسعار قريباً. وفي الوقت نفسه، يزداد حجم العرض العالمي من الغاز الطبيعي المسال بعد انتهاء أعمال الصيانة في مصنع قطر غاز ومنشأة بريلود الأسترالية، بالإضافة إلى عودة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بعد توقفها في الفترة التي أعقبت اندلاع الحرب على غزة. وساعدت تلك الظروف على خفض الأسعار على المدى القريب، بالرغم من الطقس البارد في أوروبا الذي أدى إلى ارتفاع وتيرة السحب من المخزون الاحتياطي، واستيعاب شحنات الغاز التي كانت تتراكم في ناقلات الغاز المسال حول الشواطئ الأوروبية سابقاً.
إعداد: مؤسسة العطية.
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