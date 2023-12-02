مدرب وطني يقارع أجانب Yelo

(MENAFN
- Al Watan) ارتفعت انتصارات دوري (Yelo) لكرة القدم إلى 81 %، حيث سجل 80 انتصارا من أصل 99 مباراة، وفاقت انتصارات أصحاب الأرض انتصارات الضيوف، والتي بلغت 50 انتصارا بـ62.5 %، مقابل 30 انتصارا للضيوف بـ37.5 %، وبلغت التعادلات 19 تعادلا بـ19 %، منها 9 تعادلات إيجابية و10 تعادلات سلبية، في وقت يقارع مدرب وطني وحيد 17 مدربا أجنبيا في الدوري، في رقم فريد هذا الموسم.
غزارة أهداف
شهدت 99 مواجهة في دوري يلو تسجيل 261 هدفا، واحتساب 40 ضربة جزاء بـ40 %، منها 34 جزائية مسجلة بـ85 %، وإهدار 6 جزائيات بـ15 %، وإشهار البطاقة الحمراء 17 مرة بـ17 %، وتصدرت الجولة الرابعة أكثر الجولات بطاقات حمراء بـ4 بطاقات، والجولة الثامنة أكثر الجولات ضربات جزاء بـ7 جزائيات، وتصدر العدالة والنجمة أقوى الأندية هجوما بـ23 هدفا، والبكيرية الأقوى دفاعا بـ7 أهداف، وتصدر مهاجم النجمة عثمان باري قائمة الهدافين بـ10 أهداف.
تمسك
شهدت الجولة الـ11 تمسك ثلاثي الصدارة بمراكزهم رغم تعثرهم في الجولة، حيث خسر المتصدر العروبة أمام النجمة بـ4 أهداف مقابل 3 في مباراة دراماتيكية، وخسر الوصيف العدالة أمام الباطن بهدف نظيف، وتعثر القادسية الثالث بالتعادل أمام جدة بثلاثية لكل منهما، وسجلت الجولة 27 هدفا، واحتساب 6 جزائيات، وخلت الجولة من البطاقات الحمراء، وتفوقت انتصارات الضيوف على أصحاب الأرض بـ4 انتصارات مقابل 3 انتصارات، واحتسبت تقنية الـ(VAR) ست حالات تحكيمية.
مواجهة
سجل دوري يلو قيادة مدرب وطني وحيد ضد 17 مدربا أجنبيا في الدوري، ويعد مدرب الجندل زياد العفر المدرب الوطني الوحيد الذي يقارع المدربين الأجانب في الدوري، حيث لعب الفريق 11 مباراة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 2 وخسر 5 مواجهات، سجل الفريق 9 أهداف، واستقبل 16 هدفا، وضعته في المركز الـ12.
-%81 انتصارات Yelo
-%62.5 انتصارات أصحاب الأرض
-%37.5 انتصارات الضيوف
-261 هدفا في الدوري
- العفر المدرب الوطني الوحيد
MENAFN02122023000089011017ID1107526614
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