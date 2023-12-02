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مدرب وطني يقارع أجانب Yelo

12/2/2023 11:15:48 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت انتصارات دوري (Yelo) لكرة القدم إلى 81 %، حيث سجل 80 انتصارا من أصل 99 مباراة، وفاقت انتصارات أصحاب الأرض انتصارات الضيوف، والتي بلغت 50 انتصارا بـ62.5 %، مقابل 30 انتصارا للضيوف بـ37.5 %، وبلغت التعادلات 19 تعادلا بـ19 %، منها 9 تعادلات إيجابية و10 تعادلات سلبية، في وقت يقارع مدرب وطني وحيد 17 مدربا أجنبيا في الدوري، في رقم فريد هذا الموسم.
غزارة أهداف
شهدت 99 مواجهة في دوري يلو تسجيل 261 هدفا، واحتساب 40 ضربة جزاء بـ40 %، منها 34 جزائية مسجلة بـ85 %، وإهدار 6 جزائيات بـ15 %، وإشهار البطاقة الحمراء 17 مرة بـ17 %، وتصدرت الجولة الرابعة أكثر الجولات بطاقات حمراء بـ4 بطاقات، والجولة الثامنة أكثر الجولات ضربات جزاء بـ7 جزائيات، وتصدر العدالة والنجمة أقوى الأندية هجوما بـ23 هدفا، والبكيرية الأقوى دفاعا بـ7 أهداف، وتصدر مهاجم النجمة عثمان باري قائمة الهدافين بـ10 أهداف.
تمسك
شهدت الجولة الـ11 تمسك ثلاثي الصدارة بمراكزهم رغم تعثرهم في الجولة، حيث خسر المتصدر العروبة أمام النجمة بـ4 أهداف مقابل 3 في مباراة دراماتيكية، وخسر الوصيف العدالة أمام الباطن بهدف نظيف، وتعثر القادسية الثالث بالتعادل أمام جدة بثلاثية لكل منهما، وسجلت الجولة 27 هدفا، واحتساب 6 جزائيات، وخلت الجولة من البطاقات الحمراء، وتفوقت انتصارات الضيوف على أصحاب الأرض بـ4 انتصارات مقابل 3 انتصارات، واحتسبت تقنية الـ(VAR) ست حالات تحكيمية.
مواجهة
سجل دوري يلو قيادة مدرب وطني وحيد ضد 17 مدربا أجنبيا في الدوري، ويعد مدرب الجندل زياد العفر المدرب الوطني الوحيد الذي يقارع المدربين الأجانب في الدوري، حيث لعب الفريق 11 مباراة، فاز في 4 مباريات، وتعادل في 2 وخسر 5 مواجهات، سجل الفريق 9 أهداف، واستقبل 16 هدفا، وضعته في المركز الـ12.
-%81 انتصارات Yelo
-%62.5 انتصارات أصحاب الأرض
-%37.5 انتصارات الضيوف
-261 هدفا في الدوري
- العفر المدرب الوطني الوحيد

MENAFN02122023000089011017ID1107526614

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