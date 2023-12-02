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الدون يفشل في فك شفرة الزعيم

12/2/2023 11:15:47 PM
(MENAFN- Al Watan) فشل قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فك عقدته، بعدما خسر فريقه صفر / 3 أمام الهلال، وكرر كريستيانو رقمه السلبي أمام الهلال خلال ديربي الرياض، حيث يعتبر الزعيم أحد 6 فرق لم يسجل رونالدو في مرماها في دوري المحترفين، بحسب شبكة ((أوبتا)) للإحصائيات. وسجل رونالدو 4 تسديدات خلال مواجهة الهلال في أبريل، والتي انتهت لصالح الزعيم 2/ صفر، ولم تكن أي منها بشكل مباشر على مرمى الأزرق. ويحتل رونالدو، صدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 15 هدفا بفارق هدفين عن مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، صاحب الوصافة.

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