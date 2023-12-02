الدون يفشل في فك شفرة الزعيم
التاريخ
12/2/2023 11:15:47 PM
(MENAFN
- Al Watan) فشل قائد النصر، البرتغالي كريستيانو رونالدو، في فك عقدته، بعدما خسر فريقه صفر / 3 أمام الهلال، وكرر كريستيانو رقمه السلبي أمام الهلال خلال ديربي الرياض، حيث يعتبر الزعيم أحد 6 فرق لم يسجل رونالدو في مرماها في دوري المحترفين، بحسب شبكة ((أوبتا)) للإحصائيات. وسجل رونالدو 4 تسديدات خلال مواجهة الهلال في أبريل، والتي انتهت لصالح الزعيم 2/ صفر، ولم تكن أي منها بشكل مباشر على مرمى الأزرق. ويحتل رونالدو، صدارة هدافي دوري روشن السعودي برصيد 15 هدفا بفارق هدفين عن مهاجم الهلال، الصربي ألكسندر ميتروفيتش، صاحب الوصافة.
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