-->

Sunday, 03 December 2023 09:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


من أضاع هوية النصر بالديربي؟

12/2/2023 11:15:47 PM
(MENAFN- Al Watan) ألقت نتيجة الديربي المخيبة بظلالها على النصر، وتكبد معها خسائر كبيرة، إذ لم يكن أكبر المتشائمين أن يتوقع خسارة الفريق بثلاثية نظيفة أمام غريمه التقليدي الهلال في الجولة الـ15، والتي تسببت في خسائر فادحة، أفقدت العالمي توازنه بالدوري، في وقت تسببت عدة أخطاء في الخسارة المؤلمة، وسط تساؤلات من أضاع هوية النصر في الديربي؟.
خسائر
لم تكن نتيجة لقاء الديربي الوحيدة التي خسرها العالمي أمام الزعيم فحسب، بل تجرع معها خسائر عدة ممثلة في عدم إلحاق الخسارة الأولى بالأخير في الدوري، وتوسيع الفارق النقطي إلى 7 نقاط بين الفريقين، وخسارة الفريق بـ3 أهداف في الديربي للمرة السابعة في دوري المحترفين، والمرة الثانية التي تشهد 3 أهداف نظيفة، وتسجيل الفريق الخسارة الثالثة في الدوري، وصيام لاعبي الفريق عن التسجيل للمرة الأولى في الدوري، وتوقف سلسلة انتصارات الفريق المتتالية هذا الموسم.
تخبط
ارتكب مدرب النصر البرتغالي أخطاء فادحة في الديربي كلفت الفريق كثيرًا، إذ لم يحسن التعامل الجيد في المباراة على غير العادة، وكشفت 3 تسديدات على المرمى من أصل 13 تسديدة تواضع الفريق وتخبط المدرب، وتسببت أخطاء المدرب الفنية، وتغيير مراكز اللاعبين، والفراغات والأخطاء الدفاعية، وتغييرات المدرب السلبية، والبناء الخلفي للعب، وكثرة التمرير في منطقة جزاء الفريق، وإرهاق اللاعبين في المباراة الآسيوية، وغياب تأثير الأجانب، في خسارة الفريق أمام الهلال.
مطالب
طالب النصراويون إدارة ناديهم بعدم المكابرة في الاعتماد على حارس محلي، مشيرين إلى أنه يجب تغيير جلد الفريق بالشتوية المقبلة، من خلال التعاقد مع حارس أجنبي مميز، وتسريح اللاعب سيكو فوفانا، بعد فشله في إثبات نفسه، وحاجة الفريق إلى لاعب وسط مؤثر، وسرعة إنهاء المفاوضات مع اللاعب الأجنبي دي بروين، مشيرين إلى أنه رغم الأخطاء التحكيمية التي أثرت على اللاعبين داخل الملعب، إلا أن الفريق لم يكن في يومه، إلى جانب غياب دور وتأثير الأجانب في الديربي، وسوء تعامل المدرب مع المباراة، مؤكدين مواصلة دعمهم للفريق، والتركيز على بطولتي أسيا وكأس الملك، إلى جانب مواصلة المنافسة في الدوري.
-كاسترو أخفى هوية العالمي بالديربي.
-المدرب وقع في أخطاء فنية مؤثرة.
-3 تسديدات تكشف تواضع النصر.
-5 مطالب نصراوية لتصحيح الأوضاع.

MENAFN02122023000089011017ID1107526612

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث