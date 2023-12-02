من أضاع هوية النصر بالديربي؟

(MENAFN
- Al Watan) ألقت نتيجة الديربي المخيبة بظلالها على النصر، وتكبد معها خسائر كبيرة، إذ لم يكن أكبر المتشائمين أن يتوقع خسارة الفريق بثلاثية نظيفة أمام غريمه التقليدي الهلال في الجولة الـ15، والتي تسببت في خسائر فادحة، أفقدت العالمي توازنه بالدوري، في وقت تسببت عدة أخطاء في الخسارة المؤلمة، وسط تساؤلات من أضاع هوية النصر في الديربي؟.
خسائر
لم تكن نتيجة لقاء الديربي الوحيدة التي خسرها العالمي أمام الزعيم فحسب، بل تجرع معها خسائر عدة ممثلة في عدم إلحاق الخسارة الأولى بالأخير في الدوري، وتوسيع الفارق النقطي إلى 7 نقاط بين الفريقين، وخسارة الفريق بـ3 أهداف في الديربي للمرة السابعة في دوري المحترفين، والمرة الثانية التي تشهد 3 أهداف نظيفة، وتسجيل الفريق الخسارة الثالثة في الدوري، وصيام لاعبي الفريق عن التسجيل للمرة الأولى في الدوري، وتوقف سلسلة انتصارات الفريق المتتالية هذا الموسم.
تخبط
ارتكب مدرب النصر البرتغالي أخطاء فادحة في الديربي كلفت الفريق كثيرًا، إذ لم يحسن التعامل الجيد في المباراة على غير العادة، وكشفت 3 تسديدات على المرمى من أصل 13 تسديدة تواضع الفريق وتخبط المدرب، وتسببت أخطاء المدرب الفنية، وتغيير مراكز اللاعبين، والفراغات والأخطاء الدفاعية، وتغييرات المدرب السلبية، والبناء الخلفي للعب، وكثرة التمرير في منطقة جزاء الفريق، وإرهاق اللاعبين في المباراة الآسيوية، وغياب تأثير الأجانب، في خسارة الفريق أمام الهلال.
مطالب
طالب النصراويون إدارة ناديهم بعدم المكابرة في الاعتماد على حارس محلي، مشيرين إلى أنه يجب تغيير جلد الفريق بالشتوية المقبلة، من خلال التعاقد مع حارس أجنبي مميز، وتسريح اللاعب سيكو فوفانا، بعد فشله في إثبات نفسه، وحاجة الفريق إلى لاعب وسط مؤثر، وسرعة إنهاء المفاوضات مع اللاعب الأجنبي دي بروين، مشيرين إلى أنه رغم الأخطاء التحكيمية التي أثرت على اللاعبين داخل الملعب، إلا أن الفريق لم يكن في يومه، إلى جانب غياب دور وتأثير الأجانب في الديربي، وسوء تعامل المدرب مع المباراة، مؤكدين مواصلة دعمهم للفريق، والتركيز على بطولتي أسيا وكأس الملك، إلى جانب مواصلة المنافسة في الدوري.
-كاسترو أخفى هوية العالمي بالديربي.
-المدرب وقع في أخطاء فنية مؤثرة.
-3 تسديدات تكشف تواضع النصر.
-5 مطالب نصراوية لتصحيح الأوضاع.
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