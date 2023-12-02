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انتفاضة الصفا أمام تراجع أحد

12/2/2023 11:15:47 PM
(MENAFN- Al Watan) يطمح الصفا إلى مواصلة انتفاضته، والهروب من مراكز الخطر، حينما يستضيف أحد، الساعي إلى تدارك وضعه وإيقاف نزيفه النقطي المتواصل، وعدم الوقوع في مراكز الخطر، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى.
يخوض الصفا اللقاء وفي جعبته 9 نقاط في المركز الـ16، أحد مراكز الهبوط للدرجة الثانية، وكان سجل انتصارًا مهمًا في الجولة الماضية على حساب الترجي، فيما حصد أحد 10 نقاط في المركز الـ13، وليس بالبعيد عن الوقوع في خطر مراكز الهبوط.

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