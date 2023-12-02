انتفاضة الصفا أمام تراجع أحد

(MENAFN
- Al Watan) يطمح الصفا إلى مواصلة انتفاضته، والهروب من مراكز الخطر، حينما يستضيف أحد، الساعي إلى تدارك وضعه وإيقاف نزيفه النقطي المتواصل، وعدم الوقوع في مراكز الخطر، على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية، في افتتاح منافسات الجولة الـ12 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى.
يخوض الصفا اللقاء وفي جعبته 9 نقاط في المركز الـ16، أحد مراكز الهبوط للدرجة الثانية، وكان سجل انتصارًا مهمًا في الجولة الماضية على حساب الترجي، فيما حصد أحد 10 نقاط في المركز الـ13، وليس بالبعيد عن الوقوع في خطر مراكز الهبوط.
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