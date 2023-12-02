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56 % من المتسللين عبر الحدود إثيوبيون

12/2/2023 11:12:03 PM
(MENAFN- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة، خلال الفترة من 23 / 11 / 2023، حتى 29 / 11 / 2023، عن ضبط 17976 مخالفًا، فيما تصدر الإثيوبيون من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بنسبة 56%، تلاهم اليمنيون بـ 40%، و4% من جنسيات أخرى.
مخالفون في أسبوع
17976 مخالفًا
10881 لنظام الإقامة
4159 لنظام أمن الحدود
2936 لنظام العمل
700 شخص ضبطوا خلال محاولتهم العبور إلى المملكة
56 % إثيوبيون
40 % يمنيون
4 % جنسيات أخرى
128 شخصًا حاولوا العبور إلى خارج المملكة
7 تورطوا في نقل وإيواء مخالفي الأنظمة
51267 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
44922 رجلاً
6345 امرأة
45054 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية
2070 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
9343 تم ترحيلهم

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