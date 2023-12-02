56 % من المتسللين عبر الحدود إثيوبيون

(MENAFN
- Al Watan) أسفرت الحملات الميدانية المشتركة لمتابعة وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، التي تمت في مناطق المملكة، خلال الفترة من 23 / 11 / 2023، حتى 29 / 11 / 2023، عن ضبط 17976 مخالفًا، فيما تصدر الإثيوبيون من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بنسبة 56%، تلاهم اليمنيون بـ 40%، و4% من جنسيات أخرى.
مخالفون في أسبوع
17976 مخالفًا
10881 لنظام الإقامة
4159 لنظام أمن الحدود
2936 لنظام العمل
700 شخص ضبطوا خلال محاولتهم العبور إلى المملكة
56 % إثيوبيون
40 % يمنيون
4 % جنسيات أخرى
128 شخصًا حاولوا العبور إلى خارج المملكة
7 تورطوا في نقل وإيواء مخالفي الأنظمة
51267 يخضعون لإجراءات تنفيذ الأنظمة
44922 رجلاً
6345 امرأة
45054 أحيلوا لبعثاتهم الدبلوماسية
2070 أحيلوا لاستكمال حجوزات سفرهم
9343 تم ترحيلهم
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