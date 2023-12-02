-->

Sunday, 03 December 2023 09:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


40% من الأراضي المباعة بالرياض

12/2/2023 11:12:03 PM
(MENAFN- Al Watan) بلغ عدد الصفقات العقارية للأراضي السكنية حسب المؤشر العدلي في المناطق 40779 أرضا سكنية مباعة، وبلغ سعر تلك الصفقات 30.674.130.757 ريال، وبمساحة إجمالية 31.981.450م2، وذلك منذ بداية عام 2023م إلى نهاية شهر أكتوبر، حيث استحوذت الرياض على ثلث الأراضي المباعة وبنسبة 40%.
توزيع المناطق
تصدرت منطقه الرياض صفقات الأراضي السكنية وبلغ عددها 16373 أرض سكنية مباعة وبسعر إجمالي 3.415.801.306 ريالات وبمساحة بلغت 10.362.335م2، تلتها منطقه مكة المكرمة، بلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 6259 أرضا سكنية، وبلغ سعرها الإجمالي 8.929.585.471 ريالا، وبمساحة 6.637.967م2، كما بلغ عدد الأراضي المباعة بالمنطقة الشرقية 5306 أراضٍ سكنية، وبلغ السعر الإجمالي لتلك الأراضي 4.149.115.693 ريالا، وبمساحة 3.451.153م2، وبلغ عدد الأراضي السكنية المباعة في القصيم 3690 أرضا سكنية، وبسعر 1.260.519.673ريالا، وبمساحة 4.549.799م2، أما في منطقة عسير فبلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 2198 أرضا سكنية وبسعر 859.061.300 ريالا، وبمساحة 1.538.972م2، وفي منطقة حائل بلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 1657 أرضا سكنية وبسعر 320.861.746 ريالا، وإجمالي المساحة 1.283.560م2.
المناطق الأقل
وكانت منطقة المدينة المنورة ضمن المناطق الأقل بعدد الأراضي المباعة؛ حيث بلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 1504 أراضٍ سكنية وبسعر إجمالي بلغ 1.018.412.698ريالا، وبمساحة 1.092.452م2، وفي منطقة جازان بلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 787 أرضا سكنية وبسعر 239.717.364 ريالا وإجمالي المساحة 951.680م2، وفي منطقة الحدود الشمالية بلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 659 أرضا، وبسعر 46.548.101 ريالا وبمساحة 436.247م2، أما في منطقة نجران فبلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 623 أرضا وبسعر 82.497.343 ريالا، وبمساحة 453.343م2، وفي منطقة الجوف بلغ عدد الأراضي المباعة 667 أرضا سكنية وبسعر 120.992.601ريالا، وإجمالي المساحة 673.936م2، وفي منطقة تبوك بلغ عدد الأراضي المباعة 510 أراض وبسعر 172.619.069 ريالا وبمساحة 306.278م2، وأقلها كانت منطقة الباحة، وبلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 316 أرضا وبسعر 58.398.484 ريالا وبمساحة 243.731م2.
asf:
عدد الأراضي بالمناطق:
الرياض=16373 = 40.2%
مكة المكرمة= 6259 = 15.3%
المنطقة الشرقية= 5306= 15.5%
القصيم= 3690= 9%
عسير=2198= 5.4%
حائل= 1657= 4.1%
المدينة المنورة =1504= 3.7%
جازان= 787= 1.9%
الحدود الشمالية= 659= 1.6%
نجران=623= 1.5%
الجوف=667= 1.6%
تبوك= 510= 1.2%
الباحة =316= 0.8%
مجموع الأراضي المباعة= 40779

MENAFN02122023000089011017ID1107526603

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث