40% من الأراضي المباعة بالرياض

(MENAFN
- Al Watan) بلغ عدد الصفقات العقارية للأراضي السكنية حسب المؤشر العدلي في المناطق 40779 أرضا سكنية مباعة، وبلغ سعر تلك الصفقات 30.674.130.757 ريال، وبمساحة إجمالية 31.981.450م2، وذلك منذ بداية عام 2023م إلى نهاية شهر أكتوبر، حيث استحوذت الرياض على ثلث الأراضي المباعة وبنسبة 40%. توزيع المناطق
تصدرت منطقه الرياض صفقات الأراضي السكنية وبلغ عددها 16373 أرض سكنية مباعة وبسعر إجمالي 3.415.801.306 ريالات وبمساحة بلغت 10.362.335م2، تلتها منطقه مكة المكرمة، بلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 6259 أرضا سكنية، وبلغ سعرها الإجمالي 8.929.585.471 ريالا، وبمساحة 6.637.967م2، كما بلغ عدد الأراضي المباعة بالمنطقة الشرقية 5306 أراضٍ سكنية، وبلغ السعر الإجمالي لتلك الأراضي 4.149.115.693 ريالا، وبمساحة 3.451.153م2، وبلغ عدد الأراضي السكنية المباعة في القصيم 3690 أرضا سكنية، وبسعر 1.260.519.673ريالا، وبمساحة 4.549.799م2، أما في منطقة عسير فبلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 2198 أرضا سكنية وبسعر 859.061.300 ريالا، وبمساحة 1.538.972م2، وفي منطقة حائل بلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 1657 أرضا سكنية وبسعر 320.861.746 ريالا، وإجمالي المساحة 1.283.560م2. المناطق الأقل
وكانت منطقة المدينة المنورة ضمن المناطق الأقل بعدد الأراضي المباعة؛ حيث بلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 1504 أراضٍ سكنية وبسعر إجمالي بلغ 1.018.412.698ريالا، وبمساحة 1.092.452م2، وفي منطقة جازان بلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 787 أرضا سكنية وبسعر 239.717.364 ريالا وإجمالي المساحة 951.680م2، وفي منطقة الحدود الشمالية بلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 659 أرضا، وبسعر 46.548.101 ريالا وبمساحة 436.247م2، أما في منطقة نجران فبلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 623 أرضا وبسعر 82.497.343 ريالا، وبمساحة 453.343م2، وفي منطقة الجوف بلغ عدد الأراضي المباعة 667 أرضا سكنية وبسعر 120.992.601ريالا، وإجمالي المساحة 673.936م2، وفي منطقة تبوك بلغ عدد الأراضي المباعة 510 أراض وبسعر 172.619.069 ريالا وبمساحة 306.278م2، وأقلها كانت منطقة الباحة، وبلغ عدد الأراضي السكنية المباعة 316 أرضا وبسعر 58.398.484 ريالا وبمساحة 243.731م2.
asf:
عدد الأراضي بالمناطق:
الرياض=16373 = 40.2%
مكة المكرمة= 6259 = 15.3%
المنطقة الشرقية= 5306= 15.5%
القصيم= 3690= 9%
عسير=2198= 5.4%
حائل= 1657= 4.1%
المدينة المنورة =1504= 3.7%
جازان= 787= 1.9%
الحدود الشمالية= 659= 1.6%
نجران=623= 1.5%
الجوف=667= 1.6%
تبوك= 510= 1.2%
الباحة =316= 0.8%
مجموع الأراضي المباعة= 40779
MENAFN02122023000089011017ID1107526603
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