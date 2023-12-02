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مضمونة بحكمة القيادة

12/2/2023 11:12:03 PM
(MENAFN- Al Watan) لم أكن متخوفة أثناء انتظار نتيجة التصويت على استضافة إكسبو 2030، فقط كنا ننتظر النتيجة كتحصيل حاصل، الثقة جاءت جراء عمل أشاهده يوميًا ونعيشه كمواطنين في هذه الأرض، اليوم نشاهد كل الجهات تعمل، تسابق الزمن، وكل جهة تقدم أفضل ما لديها لننعم كمواطنين بالخدمات سواء رئيسة أو ترفيهية، نعم لدينا قيادة راهنت على الشعب، ونحن كشعب نراهن على فكر قادتنا.
منذ الخطوات الأولى لرؤية 2030 بدأنا نتلمس تغيرات كبرى على صعيد الحياة اليومية التي نعيشها سواء من بنى تحتية أو خدمات عامة، تخدم كل من على هذه الأرض ((مواطنًا أو مقيمًا))، وصولا حتى لوسائل الترفيه المتنوعة التي تلامس كل فئات المجتمع.
اليوم لم نخطط فقط لاستضافة العالم في إكسبو الرياض 2030 أو كأس العالم للأندية، أو بطولة أمريكا للزوارق، أو بطولة كأس آسيا، أو جميع الاستضافات التي تطول بها القائمة، بل الخطط اهتمت أولاً بالمواطن، وعندما نقف نتأمل المشهد ونرى مستوى التعليم والتطور الذي بدأ في الطرق والمناهج، لنرى التقدم الذي يحدث في الخدمات الصحية ولنكن أكثر شفافية، أهم وأكبر ملفين يهمان المواطن ((الصحة والتعليم))، وكلاهما نشهد فيهما تقدمًا كبيرًا وواضحًا، هذا بالإضافة إلى باقي الخدمات العدلية والخدمية التي تمس المواطن بشكل مباشر.
اليوم نشاهد مشروعات رائدة وكبرى في أغلب المناطق، وأغلبها سترى النور قبل 2030 -بإذن الله- اليوم نعتز بتاريخنا وجذورنا، ونطور حاضرنا منطلقين من تلك الثقافة التي عشنا بها وتربينا عليها، نطور ولا نلغي تاريخنا وقيمنا.. هكذا ستصبح المملكة 2030 بمستقبل مبهر حافظت على تراثها وأصالتها، لن يتغير وجهها بل سنستقبل العالم، وكلنا اعتزاز بتاريخ أجدادنا الذي سيقدمه أبناؤنا على طريقتهم وبأفكارهم الحديثة، محافظين على جذورنا الراسخة في عمق هذه الأرض المباركة.. بإذن الله.

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