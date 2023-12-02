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كسبنا العالم وكأسه في الطريق

12/2/2023 11:12:03 PM
(MENAFN- Al Watan) التهاني ملء الكون الفسيح للقيادة الرشيدة، والشعب السعودي الأبي، بالحدث التاريخي المتمثل في فوز عاصمتنا المتألقة الكبير باستضافة معرض إكسبو 2030، ومن الجولة الأولى في التصويت الدولي، الثلاثاء الماضي، وتفوقها على ((بوسان الكورية))، و((روما الإيطالية))، واحتضانها للعالم؛ والذي جاء تتويجًا لسلسلة النجاحات والإنجازات الكبيرة التي حققتها وتحققها مملكتنا الغالية بشكل متواصل، وسعيها الدؤوب لأن تكون في مواقع الصدارة في المجالات كافة، وثقة قيادتنا المباركة بأن السعوديين جديرون بالفوز، وأنهم يمتلكون كل مقومات النجاح.
صاحب الفضل الكبير في تحقيق إنجاز الاستضافة العالمية، سمو ولي العهد الأمين، رفع بلسان كل سعودي التهنئة لوالد البلاد، خادم الحرمين الشريفين، حفظهم ربي جميعا، وهي تهنئة ممتدة لكل صانعي هذا الإنجاز الوطني المشرف، بطريق مباشر وغير مباشر، ومن تفاعل ودعم وتحمس، من صغير وكبير، ذكرًا أو أنثى؛ فالكل استعد ومستعد على إثبات تقدم بلاده، وتعزيز دورها التاريخي وسط الشعوب، وأن من نتوقع زيارتهم لنا 40 مليون زائر سيتأكدون، خلال نصف سنة وهي مدة المعرض، من أن ((حقبة التغيير)) التي نعيشها قد ((استشرفنا فيها المستقبل))، واستثمرناها في صناعة أفضل دورة في تاريخ المعرض، وأننا حققنا وعدنا بإبهار العالم، والمساهمة في مزج الثقافات والحضارات والإبداعات، وتشجيع الابتكار الإنساني كسبيل وحيد لإيجاد حلول خلاقة تساعد في التغلب على التحديات، وتعين على اكتشاف آفاق تنموية جديدة، وأننا أضفنا بصمة جديدة ومميزة على معارض إكسبو الدولية، وأننا سرنا ونسير خلف قيادة لا تعرف إلا المجد والعلياء، والرفعة والنماء، وإيجاد الفرص وكسب الرخاء.
ترشح ((إكسبو))، فزنا به باستحقاق، وفرق العمل المكلفة بالاستضافة، ستواصل الليل بالنهار طيلة السنوات الـ7 القادمة، من أجل إثبات الجدارة والتفوق، والعين ممتدة حاليًا، إلى مؤتمر الاتحاد الدولي لكرة القدم، والمتوقع إجراؤه، قريبًا من أيام احتفالاتنا باليوم الوطني القادم، وتزامنًا معه، حيث سيتم ((الإعلان الرسمي)) عن استضافة مملكتنا الغالية لحدث عالمي آخر، وهو بطولة كأس العالم 2034، بعد أن أعلنت الفيفا قبل أسابيع أن المملكة هي الوحيدة التي تقدمت للاستضافة، وأمامنا خلال هذه الأشهر الـ10 القادمة ملف من المتطلبات، ومجموعة من التقييمات، ووفود وزيارات، وغير ذلك من أعمال تابعة.
قدر هذه البلاد أن تعيش في حراك دائم نحو الإنجاز تلو الإنجاز، وتنافسيتها مع العالم لن تتوقف، وما على أهلها ومحبيها إلا المساندة في الدعم، والشعور بأنهم شركاء في النجاح، وفي صنع مستقبل أفضل للبشرية جمعاء، دون تفرقة أو تمييز، والاقتناع بأن القنوات الموصلة لذلك تكاد تنحصر في تبادل الأفكار والرؤى، واستحداث الحلول المبتكرة لخدمة الناس، وضمان تطورهم وتقدمهم، والثقة برب الحرمين الشريفين، بأن تستمر بلادنا ((دولة قوية مزدهرة، تتسع للجميع، دستورها الإسلام، ومنهجها الوسطية؛ تتقبل الآخر)).

MENAFN02122023000089011017ID1107526601

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