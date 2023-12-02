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الأنوثة والذكورة ومعضلة الطاقة

12/2/2023 11:12:03 PM
(MENAFN- Al Watan) يُكثِر ((مدربوالحياة)) هذه الأيام من طرح نظرية مفادها أن ((طاقة الأنوثة)) هي طاقة جذب وتلقٍ، بينما ((طاقة الذكورة)) هي طاقة فعل وحركة!، وبناء على ذلك فالمرأة يجب أن تقلل مبادراتها العاطفية ومشاركاتها المالية، وتنتقل إلى وضع الاستقبال لتتمكن من الاحتفاظ بزوجها وتحسين حياتها.. وهم لا يطرحون هذه الفكرة باعتبارها رأيًا أو وجهة نظر، بل يسوقون لنا ما يبدو أنه مقاييس علمية ودلالات إنثروبولوجية.
الإشكاليات في هذه النظرية كثيرة، ويمكننا أولا التساؤل حول أدوات البحث العلمي والدراسات التي تستند إليها هذه النظرية، كما يمكننا أن نلاحظ بوضوح وقوع الفكرة في معضلة تنميط العلاقات المعاصرة، ضاربين بعرض الحائط الاختلافات العميقة والكبيرة بين البشر، والتي تجعل من الصعوبة بمكان وضعهم على ذات المعايير.
من جهة أخرى فهذه الفكرة تهمل التطور البشري والخبرات التي مر بها الإنسان، فتركز على أن هذه هي الطبيعة الأصلية للبشر! حسنًا.. ماذا عن آلاف السنين من التطور الفكري والاجتماعي والاقتصادي؟ لا يبدو أنها مأخوذة في الحسبان هنا!.
وتشتغل هذه النظرية على طبيعة العلاقات الخاصة، فتشعر الرجل بأن عليه عبء إثبات رجولته ماليًا!، وأن على المرأة أن تمتنع عن تقديم أي دعم للعلاقة؛ لأنها بهذا تخسر رجلها الذي سيبحث وفقًا لهذه الفكرة عن امرأة ضعيفة سلبية في الحياة.
تهدم هذه الفكرة أيضا كل ما اكتسبته النساء خلال تاريخهن، وكل ما ناضلن لأجله من حقوق إنسانية طبيعية، كالمساواة والحق في الاكتساب والاستقلال المادي، وحرية الرأي وتقدير الذات، وتدعوها للتعامل مع الرجل وكأنه مخلوق غير ناضج يحتاج لبرمجته على أدوار البطولة الزائفة، وترسخ لدى المرأة شعورًا دائمًا بأنه يجب أن تكون لديها ((خطة)) جاهزة للحفاظ على رجلها!، بدلا من دعم تبادل مشاعر الحب والتعاطف والمساندة، كما ينبغي لشركاء الطريق أن يكونوا.
أشير هنا إلى أنني لست ضد إعطاء الرجل مكانته في إدارة الحياة وتوجيه العلاقة، لست ضد أن تحتفي المرأة بشكل طبيعي بما يقدمه لها الرجل من اهتمام ورعاية وذكريات، لكنني أقول إن يحدث كل هذا في سياقه التلقائي وبعيدًا عن تعميم التجارب على علاقة من طبيعتها التفرد، فكل ثنائي في الحياة هما بصمة خاصة لا تتكرر.

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