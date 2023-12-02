-->

Sunday, 03 December 2023 09:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الأبناء والتغيرات والقيم الإنسانية

12/2/2023 11:12:03 PM
(MENAFN- Al Watan) يشكو كثير من الآباء اختلاف طباع وأفعال وسلوكيات أبنائه، بل ربما أن المجتمع بكامله يرى أن هناك تغييرًا في نمط حياة الشباب، خاصة من هم دون العشرين، إذ يعتمدون في قضاء أوقاتهم على الأجهزة الذكية متناسين أو متجاهلين الواجبات الاجتماعية، ورغم أن هذا مزعج لجيل الآباء إلا أن هذا جزء من تغير البشر وأنماط حياتهم عبر الأجيال، فالبشر ينتقلون من طور إلى طور من خلال الأجيال المتعاقبة وليس من خلال الجيل الواحد، ولعل الجميع يذكر أن آباء من هم الآن في منتصف أعمارهم كانوا يشتكون منهم، وأنهم لم يعرفوا صعوبة الحياة التي عرفوها، ويتساءلون عن كيفية تسيير حياتهم مستقبلا، ثم ظهر أنهم منسجمون مع حياتهم الحالية التي لم يتوقعها آباؤهم، والأمر الآن يعود من خلال أبنائهم.
فما حصل مع الجيل الذين هم في منتصف أعمارهم أنهم كانوا يدخلون حياة غير حياة آبائهم، وبالتالي لا بد أن تكون نشأتهم منسجمة مع الحياة التي يعيشونها، والتي ستكون أخف وطأة، ولو كابدوا مرارة الحياة ثم عاشوا حياة أهدأ من ذلك لحدثت لديهم فجوة نفسية بين ما عاشوه وبين ما يعيشونه الآن، فكذلك الحال مع أبنائهم، فهم يحضّرون لحياة مختلفة عن حياة آبائهم، ومن المتوقع أن تكون حياتهم المستقبلية منسجمة مع هذه الأجهزة التي يعكفون عليها ليل نهار، فربما أن الحياة المستقبلية لهم بإنتاجها وعملها هو العكوف على هذه الأجهزة أو أجهزة مثلها لعدة ساعات، بل ربما يمارسون حياتهم الاجتماعية من خلالها ولذا لابد أن يتأقلموا من الآن.. فالمولى -عز وجل- يسيّر الأجيال حسب ما قدره لهم وليس بحسب ما يراه آباؤهم، ولهذا لا أميل كثيرًا لهذا التضجر الحاصل.. ولهذا مما نقل قديمًا عن أحد الحكماء قوله ((لا تجبروا أولادكم على أعرافكم فإنهم خلقوا لزمن غير زمانكم))، وهذا في أزمنة يقل فيها الاختلاف كثيرًا بين الأجيال إلا عبر قرون، فكيف بهذا التطور الحاصل بداخل الجيل الواحد.
الشيء الوحيد الذي يجب أن يُربوا عليه ويُحثوا عليه ما هو ثابت عبر أجيال البشرية ولا يتغير وهو القيم الإنسانية، والتي تتساوى فيها جميع المجتمعات والأمكنة والأزمنة، وإن تغيرت طريقة ممارستها أو طريقة ظهورها، كالعدل والرحمة والأمانة والإيثار والإنصاف والصدق والمعونة والأخلاق الحسنة بين البشر.. وكذلك أفعال معظمة ولكنها دونها كحب العمل والإتقان والإنتاج والاعتماد على النفس فهذه داعمة لعمارة الأرض، فهذه القيم الإنسانية والأفعال المعظمة هي ما يجب أن تُلقّن للأبناء بعبارات صريحة وموجهة، ولكن وللأسف قلما نجد من الآباء من يذكرها ويرددها بنفس الطريقة السابقة، وهذا ما يجب أن يتنبهوا له، وأن يدعموها بنماذج حية أو ممارسات أمام الأبناء كي يتشربوها؛ فهي إن بقيت فلا يضر كثيرًا تخلف غيرها.

MENAFN02122023000089011017ID1107526599

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث