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2113 إصابة بالدرن الرئوي وجدة أولا

12/2/2023 11:12:03 PM
(MENAFN- Al Watan) سجلت مناطق المملكة العام الماضي 2113 إصابة بالدرن الرئوي، وفاقت حالات إصابات الأجانب إصابات السعوديين، حيث بلغت إصابات الأجانب 1140 مقابل 973 إصابة للسعوديين، في وقت سيطرت جدة على إصابات الدرن الرئوي، وتصدرت الفئة العمرية من 25-35 سنة الإصابات بـ586 حالة مصابة.
74% حالات
كشف تقرير وزارة الصحة لحالات الدرن الرئوي للعام الماضي، حيث سجلت حالات السعوديين المصابين 46%، مقابل 54% حالات الأجانب المصابين، وفاقت إصابات الذكور السعوديين إصابات الإناث، حيث بلغت حالات الذكور 722 حالة مصابة بـ74% مقابل 251 حالة للإناث بـ26%، وبلغت حالات إصابات الذكور الأجانب 782 بـ69% مقابل 358 للإناث بـ31%، وتصدرت جدة إصابات الإناث السعوديات بـ24%، واستحوذت الرياض على إصابات الذكور السعوديين بـ22.43%.
أكثر الفئات
تصدرت الفئة العمرية من 25-35 سنة إصابات الدرن الرئوي بـ586 إصابة، وحلت الفئة العمرية من 35-45 سنة ثانيًا بـ441 إصابة، ومن 15-25 سنة ثالثًا بـ354 إصابة، ومن 45-55 سنة رابعًا بـ304 إصابة، ومن 55-60 سنة خامسًا بـ206 إصابات.
الأكثر إصابة
سيطرت جدة على النصيب الأكبر من حالات الدرن الرئوي، حيث بلغت 516 إصابة بـ24%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 458 إصابة بـ22%، والشرقية ثالثًا، بإجمالي 252 إصابة بـ12%، وجازان رابعًا، بإجمالي 197 إصابة بـ9%، والعاصمة المقدسة خامسًا، بإجمالي 184 إصابة بـ8.70%
وتصدرت منطقة الرياض إصابات الذكور السعوديين، حيث بلغ إجمالي الحالات 162 حالة مصابة بـ22.43%، وحلت جدة ثانيًا، بإجمالي 160 حالة بـ22.16%، وجازان ثالثًا، بإجمالي 85 حالة بـ12%، والشرقية رابعًا، بإجمالي 64 حالة بـ9%، والعاصمة المقدسة خامسًا، بإجمالي 54 حالة بـ7%.
24 % جدة
استحوذت جدة على إصابات الإناث السعوديات، حيث بلغت 61 حالة مصابة بـ24%، وحلت الرياض ثانيًا، بإجمالي 49 حالة بـ20%، وجازان ثالثًا، بإجمالي 35 حالة بـ14%، والشرقية رابعًا، بإجمالي 20 حالة بـ8%، وعسير خامسًا، بإجمالي 18 حالة بـ7%.
إصابات ومناطق
2113 إصابة
%46 السعوديون
%54 إصابات الأجانب
%74 الذكور السعوديون
35-25 سنة الأكثر إصابة
أكثر المناطق إصابات:
جدة: 24%
الرياض: 22%
الشرقية: 12%
جازان: 9%
العاصمة المقدسة: 8.70%
أكثر الذكور إصابة:
الرياض: 22.43%
جدة: 22.16%
جازان: 12%
الشرقية: 9%
العاصمة المقدسة: 7%
إصابات الإناث:
جدة: 24%
الرياض: 20%
جازان: 14%
الشرقية: 8%
عسير: 7%

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