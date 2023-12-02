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البنز يقود العميد بالمونديال

12/2/2023 11:12:03 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت مصادر أن قائد الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، سيكون جاهزا لخوض كأس العالم للأندية مع العميد، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الخليج، وهي عبارة عن تمدد في العضلة الخلفية، ويحتاج على إثرها للعلاج لمدة بين أسبوع و10 أيام، لذلك لن يلحق بمباراة النمور أمام ضمك الخميس المقبل.
ويستعد الاتحاد لمواجهة أوكلاند سيتي في الـ12 من ديسمبر الجاري في بداية مشواره بمونديال الأندية، الذي تستضيفه المملكة لأول مرة في تاريخها، بينما سيلعب الفائز من تلك المباراة أمام الأهلي المصري.

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