البنز يقود العميد بالمونديال

(MENAFN
- Al Watan) كشفت مصادر أن قائد الاتحاد، الفرنسي كريم بنزيما، سيكون جاهزا لخوض كأس العالم للأندية مع العميد، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة الخليج، وهي عبارة عن تمدد في العضلة الخلفية، ويحتاج على إثرها للعلاج لمدة بين أسبوع و10 أيام، لذلك لن يلحق بمباراة النمور أمام ضمك الخميس المقبل.
ويستعد الاتحاد لمواجهة أوكلاند سيتي في الـ12 من ديسمبر الجاري في بداية مشواره بمونديال الأندية، الذي تستضيفه المملكة لأول مرة في تاريخها، بينما سيلعب الفائز من تلك المباراة أمام الأهلي المصري.
MENAFN02122023000089011017ID1107526597
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.