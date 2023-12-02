الهلال يفرض هيمنته على الكبار

(MENAFN
- Al Watan) فرض الهلال، هيبته على كبار دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن حقق الانتصار على الخماسي النصر والاتحاد والأهلي، والشباب، والتعاون. فيما سجل مدربه البرتغالي خورخي خيسوس رقما تاريخيا مميزا، بعد انتصار الزعيم على العالمي، ووصل الهلال إلى رقم تهديفي رائع في تاريخ دوري المحترفين، وفض شراكته مع منافسه التقليدي على صعيد النقاط والأهداف في الدوري منذ بداية 2023، وسجل مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش اسمه كآخر الهدافين الذين هزوا شباك الدرة قبل وداع الجماهير والمباريات للتطوير لاستقبال كأس آسيا 2027.
هيمنة زرقاء
نجح الهلال في فرض قوته وسيطرته على كبار دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تغلب على الاتحاد 3/4، في الجولة الخامسة على إستاد الجوهرة، وعلى الشباب 2/صفر في الجولة الثامنة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وعلى الأهلي 1/3 في الجولة الـ11 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، وعلى التعاون 2/صفر في الجولة الـ13 على ذات الملعب، وأخيرا على النصر 3/صفر في الجولة الـ15 على ذات الملعب أيضا.
السلسلة الأطول
سجل مدرب الزعيم، البرتغالي خورجي خيسوس، رقما تاريخيا بعد فوز الأزرق على النصر 3/صفر، في ديربي الرياض، وأصبح بحسب ما ذكر موقع ((ترانسفير ماركت)) صاحب أطول سلسلة انتصار متتالٍ في تاريخ الهلال بدوري المحترفين.
وامتدت سلسلة انتصارات خيسوس طوال 14 انتصارا متتاليا، فيما خرج بشباك نظيفة في 13 مناسبة، وسجل لاعبوه 42 هدفا، واستقبل فريقه هدفا واحدا فقط بالخطأ في مرماه. فض شراكة
أفادت شبكة ((أوبتا)) للإحصائيات بوصول الهلال لهدفه رقم 900 بعد الديربي، وهو أول فريق يحقق ذلك في تاريخ دوري المحترفين، وأشارت إلى فض الهلال شراكته مع النصر على صعيد النقاط والأهداف في الدوري منذ بداية العام الحالي، فمنذ بداية 2023، حصد الهلال 78 نقطة مقابل 75 للنصر، فيما سجل 80 هدفا مقابل 77 للعالمي.
وللمرة السابعة في تاريخه، يسجل الهلال 3 أهداف على الأقل في ديربي الرياض بدوري المحترفين.
وجاء أول هدفين للهلال من ضربات رأسية عن طريق ميلينكوفيتش سافيتش وأليكسندر ميتروفيتش.
وبذلك، وصل الزعيم إلى 10 أهداف بضربات رأسية ضد النصر في الدوري، بعد انقطاع 4 سنوات منذ رأسية على البليهي في مارس 2019.
آخر الأهداف
أصبح ميروفيتش، صاحب الهدف الأخير على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بعدما قررت وزارة الرياضة أنَّ مباراة الديربي ستكون الأخيرة عليه، حيث يخضع لعملية تطوير كبيرة ليكون جاهزًا لكأس آسيا 2027.
-الهلال يعود للتسجيل بالرأس في مرمى النصر بعد غياب 4 سنوات
-الزعيم فرض هيمنته على كبار المحترفين
-4 انتصارات سجلها الهلال على منافسيه الأقوى
-14 انتصارا متتاليا لخيسوس مع الزعيم مسجلا رقما تاريخيا
-الأزرق فض شراكته مع العالمي منذ بداية 2023
-ميروفيتش آخر من يعانق شباك الدرة قبل التطوير.
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