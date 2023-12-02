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الهلال يفرض هيمنته على الكبار

12/2/2023 11:12:02 PM
(MENAFN- Al Watan) فرض الهلال، هيبته على كبار دوري روشن السعودي للمحترفين، بعد أن حقق الانتصار على الخماسي النصر والاتحاد والأهلي، والشباب، والتعاون. فيما سجل مدربه البرتغالي خورخي خيسوس رقما تاريخيا مميزا، بعد انتصار الزعيم على العالمي، ووصل الهلال إلى رقم تهديفي رائع في تاريخ دوري المحترفين، وفض شراكته مع منافسه التقليدي على صعيد النقاط والأهداف في الدوري منذ بداية 2023، وسجل مهاجمه الصربي ألكسندر ميتروفيتش اسمه كآخر الهدافين الذين هزوا شباك الدرة قبل وداع الجماهير والمباريات للتطوير لاستقبال كأس آسيا 2027.
هيمنة زرقاء
نجح الهلال في فرض قوته وسيطرته على كبار دوري روشن السعودي للمحترفين، بعدما تغلب على الاتحاد 3/4، في الجولة الخامسة على إستاد الجوهرة، وعلى الشباب 2/صفر في الجولة الثامنة على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، وعلى الأهلي 1/3 في الجولة الـ11 على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية بالرياض، وعلى التعاون 2/صفر في الجولة الـ13 على ذات الملعب، وأخيرا على النصر 3/صفر في الجولة الـ15 على ذات الملعب أيضا.
السلسلة الأطول
سجل مدرب الزعيم، البرتغالي خورجي خيسوس، رقما تاريخيا بعد فوز الأزرق على النصر 3/صفر، في ديربي الرياض، وأصبح بحسب ما ذكر موقع ((ترانسفير ماركت)) صاحب أطول سلسلة انتصار متتالٍ في تاريخ الهلال بدوري المحترفين.
وامتدت سلسلة انتصارات خيسوس طوال 14 انتصارا متتاليا، فيما خرج بشباك نظيفة في 13 مناسبة، وسجل لاعبوه 42 هدفا، واستقبل فريقه هدفا واحدا فقط بالخطأ في مرماه. فض شراكة
أفادت شبكة ((أوبتا)) للإحصائيات بوصول الهلال لهدفه رقم 900 بعد الديربي، وهو أول فريق يحقق ذلك في تاريخ دوري المحترفين، وأشارت إلى فض الهلال شراكته مع النصر على صعيد النقاط والأهداف في الدوري منذ بداية العام الحالي، فمنذ بداية 2023، حصد الهلال 78 نقطة مقابل 75 للنصر، فيما سجل 80 هدفا مقابل 77 للعالمي.
وللمرة السابعة في تاريخه، يسجل الهلال 3 أهداف على الأقل في ديربي الرياض بدوري المحترفين.
وجاء أول هدفين للهلال من ضربات رأسية عن طريق ميلينكوفيتش سافيتش وأليكسندر ميتروفيتش.
وبذلك، وصل الزعيم إلى 10 أهداف بضربات رأسية ضد النصر في الدوري، بعد انقطاع 4 سنوات منذ رأسية على البليهي في مارس 2019.
آخر الأهداف
أصبح ميروفيتش، صاحب الهدف الأخير على ملعب مدينة الملك فهد الرياضية، بعدما قررت وزارة الرياضة أنَّ مباراة الديربي ستكون الأخيرة عليه، حيث يخضع لعملية تطوير كبيرة ليكون جاهزًا لكأس آسيا 2027.
-الهلال يعود للتسجيل بالرأس في مرمى النصر بعد غياب 4 سنوات
-الزعيم فرض هيمنته على كبار المحترفين
-4 انتصارات سجلها الهلال على منافسيه الأقوى
-14 انتصارا متتاليا لخيسوس مع الزعيم مسجلا رقما تاريخيا
-الأزرق فض شراكته مع العالمي منذ بداية 2023
-ميروفيتش آخر من يعانق شباك الدرة قبل التطوير.

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