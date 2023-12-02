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الذئاب تفترس الليث

12/2/2023 11:12:02 PM
(MENAFN- Al Watan) استعاد التعاون نغمة الانتصارات مجددا، بعد غياب 5 جولات متتالية، وتغلب على مضيفه الشباب 2 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأخير، في ختام الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل للذئاب جواو بيدرو ((55، 62))، ولليث يانيك كاراسكو ((33 ضربة جزاء))، ليرفع السكري رصيده إلى 28 نقطة خامسا متأخرا بفارق الأهداف عن الاتحاد، وظل الشباب على 16 نقطة في المركز الـ12 متقدما على الرياض بفارق الأهداف.

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