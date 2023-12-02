الذئاب تفترس الليث

الذئاب تفترس الليث
التاريخ
12/2/2023 11:12:02 PM
(MENAFN
- Al Watan) استعاد التعاون نغمة الانتصارات مجددا، بعد غياب 5 جولات متتالية، وتغلب على مضيفه الشباب 2 /1، في المواجهة التي جمعتهما على ملعب الأخير، في ختام الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل للذئاب جواو بيدرو ((55، 62))، ولليث يانيك كاراسكو ((33 ضربة جزاء))، ليرفع السكري رصيده إلى 28 نقطة خامسا متأخرا بفارق الأهداف عن الاتحاد، وظل الشباب على 16 نقطة في المركز الـ12 متقدما على الرياض بفارق الأهداف.
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