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رائد التحدي يسقط الفرسان

12/2/2023 11:12:02 PM
(MENAFN- Al Watan) حقق الرائد انتصار مهم منحه 3 نقاط مهمة في رحلة البحث عن الابتعاد عن مراكز الهبوط، بتغلبه على ضيفه الوحدة 2 /صفر في المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في ختام الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لرائد التحدي محمد فوزير ((44 ضربة جزاء))، وأمير سعيود ((68))، ليرفع الرائد رصيده إلى 12 نقطة في المركز قبل الأخير، وبقي فرسان مكة على 19 نقطة في المركز العاشر.

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