رائد التحدي يسقط الفرسان

رائد التحدي يسقط الفرسان
التاريخ
12/2/2023 11:12:02 PM
(MENAFN
- Al Watan) حقق الرائد انتصار مهم منحه 3 نقاط مهمة في رحلة البحث عن الابتعاد عن مراكز الهبوط، بتغلبه على ضيفه الوحدة 2 /صفر في المواجهة التي احتضنها ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية، في ختام الجولة الـ15 لدوري روشن السعودي للمحترفين، سجل لرائد التحدي محمد فوزير ((44 ضربة جزاء))، وأمير سعيود ((68))، ليرفع الرائد رصيده إلى 12 نقطة في المركز قبل الأخير، وبقي فرسان مكة على 19 نقطة في المركز العاشر.
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