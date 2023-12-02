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سهم الدرب تنتظر أول مشاركة رسمية بدوري مناطق جازان

12/2/2023 11:12:02 PM
(MENAFN- Al Watan) دفع عدم وجود ناد رياضي بمحافظة الدرب شمال جازان المدرب بندر مشقي إلى تأسيس أكاديمية رياضية لاحتواء المواهب وتعليم أساسيات كرة القدم بجميع الفئات السنية والتي ستشارك في دوري المناطق بجازان في الموسم القادم.
احتواء المواهب
أوضح مؤسس الأكاديمية بندر مشقي أن الأكاديمية قائمة على احتواء المواهب الرياضية وتعليم أساسيات كرة القدم من جميع الفئات السنية وقمنا على تقسيم أول وثاني ابتدائي لهم ايام مخصصة وكذلك ثالث ورابع ابتدائي ويأتي بعدهم خامس وسادس ابتدائي صحيح بأن التقسيمات كثيرة ولكنها مفيده ومثمرة جداً من ناحية التعلم والنظام والسلوكيات، عندنا جميع الفئات السنية ناشئين 15، 17 ووصلنا إلى 150 مشترك حتى الآن وهناك وفرة من المواهب المشتركين في الأكاديمية التي ننتظر زيارة مسؤلين من فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان للإطلاع على مناشط وأعمال الأكاديمية والتراخيص والاشتراطات اللازمة التي بذلنا جهود لاعتمادها وحتى تحتوي المواهب الكروية وتعوضهم عن غياب النادي الرياضي وتمنحهم فرصة المشاركات الرسمية ولعل منها المشاركة المنتظرة لنا في دوري المناطق بجازان في الموسم القادم لنكون أول من يمثل المحافظة بشكل رسمي إن شاء الله.
شهادات معتمدة
بين مشقي أن له 7 أعوام في العمل ما بين فريق أول وشباب وناشئين وعلى المستوى الرسمي أكاديمية ليبرو و أكاديمية سهم الدرب وحاصل على 12 من الشهادات المعتمدة في التدريب C الاسيوية ( من الاتحاد السعودي )، الاعداد البدني ( انسايب برو ) المهارات النفسية والذهنية ( شركة التطوير الرياضي ) الاستحواذ في كرة القدم ( شركة التطوير الرياضي ) اسلوب اللعب والاتجاهات التكتيكية الحديثة ( شركة التطوير الرياضي ) اساسيات واستراتجيات التدريب للصغار ( شركة التطوير الرياضي ) علم النفس الرياضي ( سبورتس قروب ) الافكار الحديثة للتكتيكات الهجومية وتطبيقها ( شركة التطوير الرياضي ) استراتيجيات الدفاع وادارة المباراة ( شركة التطوير الرياضي ) التحليل ( الاتحاد الانقليزي شركة pfsa) تحديد المواهب ( الاتحاد الانقليزي شركة pfsa الكشافة ( الاتحاد الانقليزي شركة pfsa، ولا زلت في بداية مشواري واطمح في الكثير وتنمية قدراتي والأمنيات كبيرة َفالمستحيل ليس سعوديا والدولة دعمت الرياضة والرياضيين وما تعيشه رياضتنا من تقدم وازدهار انعكس علينا ايجابيا.

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