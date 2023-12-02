سهم الدرب تنتظر أول مشاركة رسمية بدوري مناطق جازان

(MENAFN
- Al Watan) دفع عدم وجود ناد رياضي بمحافظة الدرب شمال جازان المدرب بندر مشقي إلى تأسيس أكاديمية رياضية لاحتواء المواهب وتعليم أساسيات كرة القدم بجميع الفئات السنية والتي ستشارك في دوري المناطق بجازان في الموسم القادم.
احتواء المواهب
أوضح مؤسس الأكاديمية بندر مشقي أن الأكاديمية قائمة على احتواء المواهب الرياضية وتعليم أساسيات كرة القدم من جميع الفئات السنية وقمنا على تقسيم أول وثاني ابتدائي لهم ايام مخصصة وكذلك ثالث ورابع ابتدائي ويأتي بعدهم خامس وسادس ابتدائي صحيح بأن التقسيمات كثيرة ولكنها مفيده ومثمرة جداً من ناحية التعلم والنظام والسلوكيات، عندنا جميع الفئات السنية ناشئين 15، 17 ووصلنا إلى 150 مشترك حتى الآن وهناك وفرة من المواهب المشتركين في الأكاديمية التي ننتظر زيارة مسؤلين من فرع وزارة الرياضة بمنطقة جازان للإطلاع على مناشط وأعمال الأكاديمية والتراخيص والاشتراطات اللازمة التي بذلنا جهود لاعتمادها وحتى تحتوي المواهب الكروية وتعوضهم عن غياب النادي الرياضي وتمنحهم فرصة المشاركات الرسمية ولعل منها المشاركة المنتظرة لنا في دوري المناطق بجازان في الموسم القادم لنكون أول من يمثل المحافظة بشكل رسمي إن شاء الله.
شهادات معتمدة
بين مشقي أن له 7 أعوام في العمل ما بين فريق أول وشباب وناشئين وعلى المستوى الرسمي أكاديمية ليبرو و أكاديمية سهم الدرب وحاصل على 12 من الشهادات المعتمدة في التدريب C الاسيوية ( من الاتحاد السعودي )، الاعداد البدني ( انسايب برو ) المهارات النفسية والذهنية ( شركة التطوير الرياضي ) الاستحواذ في كرة القدم ( شركة التطوير الرياضي ) اسلوب اللعب والاتجاهات التكتيكية الحديثة ( شركة التطوير الرياضي ) اساسيات واستراتجيات التدريب للصغار ( شركة التطوير الرياضي ) علم النفس الرياضي ( سبورتس قروب ) الافكار الحديثة للتكتيكات الهجومية وتطبيقها ( شركة التطوير الرياضي ) استراتيجيات الدفاع وادارة المباراة ( شركة التطوير الرياضي ) التحليل ( الاتحاد الانقليزي شركة pfsa) تحديد المواهب ( الاتحاد الانقليزي شركة pfsa الكشافة ( الاتحاد الانقليزي شركة pfsa، ولا زلت في بداية مشواري واطمح في الكثير وتنمية قدراتي والأمنيات كبيرة َفالمستحيل ليس سعوديا والدولة دعمت الرياضة والرياضيين وما تعيشه رياضتنا من تقدم وازدهار انعكس علينا ايجابيا.
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