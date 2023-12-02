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الذهب يرتفع 1.6%

12/2/2023 11:12:02 PM
(MENAFN- Al Watan) ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات نهاية الأسبوع بعد تصريحات رئيس الاحتياطي ‏الفدرالي جيروم باول فضلاً عن الرهانات بشأن الفائدة.‏
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 2069.10 دولارا للأوقية. ‏وارتفعت الأسعار بنسبة 3.4% على أساس أسبوعي.‏
وكان الذهب قد ارتفع في وقت سابق بجلسة الجمعة إلى 2075.09 دولارًا للأوقية، ‏وهو الأعلى على الإطلاق متجاوزاً مستوياته القياسية السابقة عند 2072.49 دولارا ‏والتي تم بلوغها في عام 2020.‏
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب في ختام التعاملات بنسبة 1.6% لتغلق ‏عند 2089.7 دولارا.‏
وقال باول في تصريحات: ((سيكون من السابق لأوانه أن ‏نستنتج بثقة أننا حققنا موقفا تقييديا بما فيه الكفاية، أو التكهن بموعد خفض الفائدة)). ‏‏((نحن على استعداد لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا دعت الضرورة لذلك)).
وأفاد باول أيضاً: ((بعد أن قطعت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة شوطاً كبيراً في ‏مكافحة التضخم، فإنها تمضي قدمًا بحذر)).‏
وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.9% إلى أعلى ‏مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 25.47 دولارا للأوقية، في حين ارتفع البلاتين ‏بنسبة 0.6% إلى 932.44 دولارا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1004.92 ‏دولارات.‏

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