الذهب يرتفع 1.6%

(MENAFN
- Al Watan) ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات نهاية الأسبوع بعد تصريحات رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول فضلاً عن الرهانات بشأن الفائدة.
وصعد الذهب في المعاملات الفورية 1.6% إلى 2069.10 دولارا للأوقية. وارتفعت الأسعار بنسبة 3.4% على أساس أسبوعي.
وكان الذهب قد ارتفع في وقت سابق بجلسة الجمعة إلى 2075.09 دولارًا للأوقية، وهو الأعلى على الإطلاق متجاوزاً مستوياته القياسية السابقة عند 2072.49 دولارا والتي تم بلوغها في عام 2020.
وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب في ختام التعاملات بنسبة 1.6% لتغلق عند 2089.7 دولارا.
وقال باول في تصريحات: ((سيكون من السابق لأوانه أن نستنتج بثقة أننا حققنا موقفا تقييديا بما فيه الكفاية، أو التكهن بموعد خفض الفائدة)). ((نحن على استعداد لتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر إذا دعت الضرورة لذلك)).
وأفاد باول أيضاً: ((بعد أن قطعت اللجنة الفدرالية للسوق المفتوحة شوطاً كبيراً في مكافحة التضخم، فإنها تمضي قدمًا بحذر)).
وارتفعت أسعار الفضة بنسبة 0.9% إلى أعلى مستوى في أكثر من ستة أشهر عند 25.47 دولارا للأوقية، في حين ارتفع البلاتين بنسبة 0.6% إلى 932.44 دولارا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.3% إلى 1004.92 دولارات.
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