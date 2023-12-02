الشيخ للبورصة: مشروعات محلية وعالمية تم تسجيلها فى سوق تداول الكربون لإصدار شهادات

MENAFN - Al-Borsa News) قال أحمد الشيخ رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إن هناك مشروعات تم تسجيلها بالفعل فى سوق تداول شهادات الكربون، بهدف إصدار شهادات لتلك المشروعات لبيعها، لافتًا إلى أنه سيتم عقد مزاد فور إيجاد مشترى مقابل البائع المستعد لإصدار الشهادات.

وأعلنت البورصة المصرية الخميس الماضى تدشين السوق الأفريقى الطوعى لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية لمساعدة الكيانات العاملة فى مختلف الأنشطة الإنتاجية فى مصر وأفريقيا على الانخراط فى أنشطة خفض انبعاثات الغازات الدفيئة سواء على جانب العرض من خلال الاستفادة من استصدار وبيع الشهادات الناتجة عن خفض الانبعاثات وتحقيق عائد مناسب لتغطية تكلفة الخفض، أو جانب الطلب الخاص بالشركات التى ترغب فى تعويض انبعاثاتها الكربونية التى يصعب تخفيضها نظراً لتكلفتها المرتفعة أو التى لا يمكن تجنبها.

موضوعاتالقيمة الكامنة في سهم”المصرية للاتصالات” ((إى إف جى)) تتقدم سماسرة البورصة في نوفمبر بتداولات 23.3 مليار جنيه توقعات بأداء عرضي لـ((EGX30)) خلال النصف الأول من ديسمبر

سيتم التعامل على جميع أنواع الشهادات سواء ((التجنب)) أو ((الإزالة)) أو ((التخفيض))

وأضاف الشيخ لـ((البورصة))، أن هناك 3 مشروعات تم تسجيلها من قبل شركة سيكم القابضة، بالإضافة إلى مشروع لصالح شركة من دولة نيبال فى قارة آسيا، موضحًا أن السوق مفتوح أمام كل دول العالم للشراء والبيع.

وأوضح أنه سيتم تداول كل أنواع الشهادات وفقًا لرغبة الشركات المصدرة، سواء شهادات إزالة الكربون، أو التخفيض، أو التجنب.

ويتم إصدار شهادات الكربون فى الاسواق العالمية وفقًا لأحد ثلاث أنواع: شهادات الازالة (إزالة الكربون بالأساليب التكنولوجية)، وشهادات التخفيض (تخفيض الكربون بالأساليب التكنولوجية)، والتجنب (تجنب خسارة الطبيعة الراهنة).

وحول وسطاء السوق، كشف الشيخ أن هناك اهتمام من شركات السمسرة المحلية للتقدم لتصبح وسيط فى السوق، موضحًا أنه فى البداية لن تكون هناك معايير ومتطلبات كثيرة خاصة وأن السوق فى مرحلة التجريب فى الوقت الراهن.

وتابع أنه سيتم إصدار شهادات من قبل المشروعات المسجلة فور إيجاد مشترى، وأن ((سيكم)) تسعى لإيجاد مشترى فى الوقت الحالى، موضحًا أن أساسات السوق تقوم على بائع ومشترى.

وعلمت ((البورصة))، أن هناك مؤسستين محلتين تقدمتا للحصول على رخصة المصادقة والتحقق من قبل المجلس الوطنى للاعتماد.

وعملية التصديق والتحقق تتم وفقًا لمتطلبات الكفاءة على النحو المنصوص عليه فى شهادة 14064 ISO و14065 ISO ، والمصادقة هى عملية أولية تتم قبل تنفيذ المشروع بهدف تقييم تصميم المشروع للتأكد من أن المشروع يفى بمتطلبات المعايير الواجب الالتزام بها من قبل سجلات خفض الكربون ويحسب ويرصد تخفيضات الغازات الدفينة من خلال المنهجيات المعتمدة، بعد المصادقة يتم تجربة المشروع وتتم عملية التحقق، والتى تعتبر إقرار صارم لجودة تنفيذ المشروع وتقديم الفوائد المتحققة من المشروع خلال فترة زمنية معينة، بالإضافة إلى التأكد من خفض كمية الغازات التى قدمها مطور المشروع للحصول على الموافقة.