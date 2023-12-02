إتش سى: نمو الاقتصاد المصرى سيتسارع إلى 4% العام المالى الحالى

توقعت شركة إتش سى للأوراق المالية تسارع نمو الناتج المحلى إلى 4% خلال العام المالى الحالى مقابل 3.8% خلال العام المالى الماضى، وهو معدل أقل هامشيًا من مستهدف الحكومة عند 4.1%، لكنه أعلى من تقديرات صندوق النقد عند 3.7%.

لكن حال تراجعت إيرادات السياحة عن المتوقع نتيجة الحرب فى غزة سيؤدى ذلك لخفض تقديرات النمو إلى 3.3%.

موضوعات((المقاطعة)) تفسح المجال أمام الشركات المحلية لزيادة طاقتها الإنتاجية محمود محيي الدين: نجاح جهود تجديد الموارد لصندوق المناخ الأخضر بحشد 12.4 مليار دولار 339 مليون دولار زيادة فى عجز صافى الأصول الأجنبية خلال أكتوبر

وذكرت فى تقرير لها أن تقديراتها تعكس انخفاض قيمة الجنيه 19% خلال العام المالى الحالى، فى ظل استمرار نقص السيولة الأجنبية وقيود الواردات وخفض التصنيف الائتمانى، وتأجيل مراجعات برنامج صندوق النقد.

وقدرت الشركة أن الفجوة بين سعر الصرف الرسمى وسعر الصرف الحقيقى الفعال قد اتسعت من 18% فى يناير 2023 إلى 31% فى نهاية 2023.

أوضحت أن تخفيض الجنيه مدفوع بالأساس بتدفق محافظ الأوراق المالية للخارج إثر تداعيات حرب روسيا وأوكرانيا، وعزز من انخفاضه الضغوط التضخمية.

ورجحت أن يكون النمو فى العام المالى المقبل مدعوم بتحسن عجز الميزان التجارى بدعم من نمو الصادرات البترولية 28% على أساس سنوى، وارتفاع الاستثمارات العامة بنحو 47.8% ما يعوض تراجع الاستهلاك الحكومى 2.9% على أساس سنوى، مع اتجاهه لترشيد النفقات.

وأرجعت ارتفاع الاستثمارات العامة، مع اتجاه وزارة النقل لدراسة تسريع تنفيذ عدد من المشروعات القومية والتى كان مقررًا لها أن تنتهى ما بين 2025 و2030 لتنتهى بنهاية 2025 و2026 لتجنب الزيادة فى التكاليف وفق مصادر مصادر مصادر مطلعة.

ورجحت انخفاض الاستثمارات الخاصة والأجنبية على خلفية ارتفاع تكاليف الاقتراض والمواد الخام وعدم استقرار سعر الصرف.

وقدرت أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر لمصر سينخفض 23% خلال العام المالى الحالى ليسجل 7.8 مليار دولار بما يعكس التأخير فى برنامج بيع الأصول، وعدم اليقين بشأن سعر الصرف.

وقالت إن فائض الميزان الخدمى سيرتفع 10% نتيجة زيادة إيرادات السياحة وقناة السويس، وتراجع مدفوعات الخدمات خلال العام المالى الحالى نتيجة انخفاض إنفاق المصريين على السفر مع الخفض المتوقع للجنيه.

وذكرت أن الاستهلاك الخاص وهو أكبر مساهم فى الناتج المحلى سينخفض 0.2% خلال العام المالى الحالى متأثرًا بارتفاع التضخم.

وأشارت إلى أن التقديرات تشير إلى أن النمو فى العام المالى الماضى كان مدعوم بارتفاع الاستهلاك الخاص 5.9% والاستثمارات الأجنبية 28.4% وانخفاض العجز التجارى.

وتوقعت أن يتسارع متوسط معدلات التضخم خلال العام المالى الحالى إلى 33.2% على أساس سنوى مقابل 24.1% فى العام المالى الماضى، كمحصلة أساسية لانسحاب روسيا من اتفاقية تصدير الحبوب، ونقص المعروض، وضعف الجنيه، وارتفاع أسعار النفط، وتأثير ظاهرة“النينو” على السلع العالمية.

وقالت إن التضخم سينخفض تدريجيًا مستفيدًا من أثر سنة الأساس ليصل إلى 26.1% فى يونيو 2024.

وتوقعت أن يكتفى البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة 11% منذ العام المالى 2021/2022، وأن يثبت الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية الأخير المقرر عقده فى 21 ديسمبر.

وذكرت أن التحسن فى برنامج بيع الأصول، وإيرادات السياحة وقناة السويس، وتحويلات المصريين بالخارج قد تحفز بدء دورة التيسير النقدى والتى بدورها قد تؤدى لتعافى نمو الناتج المحلى العام المالى 2024/2025.

وتوقعت أن ترتفع إيرادات قناة السويس 18% إلى 10.3 مليار دولار رغم استقرار صافى الحمولة الصافية نتيجة ارتفاع متوسط التعريفة على مرور الطن نحو 18% على خلفية تطبيق تسعير مرن وسياسات سوق قائمة على حجم ونوع الحمولة للسفن بهدف جذب خطوط ملاحية جديدة.

أضافت أن التحديات التى تواجه قناة بنما قد تؤدى لزيادة إيرادات قناة السويس.

وذكرت أن الحكومة فى طريقها لبيع أصول بمليارى دولار قبل يونيو المقبل بخلاف 2.63 مليار دولار حصص باعتها بين يوليو وسبتمبر.

وأشارت إلى أن ميزان المدفوعات سجل فائض قدره 882 مليون دولار خلال العام المالى الماضى، لكنها توقعت أن ينخفض إلى 529 مليون دولار مدفوعًا بانخفاض اقتراض البنوك

وتوقعت أن يتحول عجز الحساب الجارى البالغ 4.71 مليار دولار فى العام المالى الماضى إلى فائض قدره 1.31 مليار دولار فى العام المالى الحالى مقابل توقعات صندق النقد أن يسجل عجز قدره 8.63 مليار دولار، وأرجعت ذلك إلى انخفاض عجز الميزان التجارى.

وقدرت مدفوعات الحكومة من الديون الخارجية بنحو 33.9 مليار دولار خلال العام المالى الماضى وأنها أعادت تمديد 24 مليار دولار معظمها ودائع خليجية.

وتوقعت زيادة طفيفة فى الدين الخارجى خلال العام المالى الحالى، فى ظل تقييد قدرتها على الاقتراض بعد خفض مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاثة، لتصنيف مصر، ما أدى لتوجه الدولة أنه الأسواق الآسيوية وطرح سندات الباندا والساموراى، والاتجاه نحو السندات الهندية.

وسيؤدى ذلك إلى انخفاض فائض الميزان المالى والرأسمالى 13% إلى 7.82 مليار دولار خلال العام المالى الحالى، على أن يسجل استثمارات المحافظ المالية صافى تدفق للداخل قدره 1.8 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج قدره 3.77 مليار دولار العام المالى الماضى.

ورجحت أن ينخفض مركز صافى الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفى 6% خلال العام المالى الحالى بدعم من تحسن وضع السيولة، ليصل إلى 25.5 مليار دولار بنهاية يونيو 2024 مقابل 27.1 مليار دولار فى يونيو 2023.

وقالت الشركة إن التزام مصر بالإصلاحات وخاصة تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص ضرورة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتحسين مستويات السيولة الأجنبية.

وقدرت أن عجز الموازنة سيتسع إلى 7.1% من الناتج المحلى خلال العام المالى الحالى بفعل فاتورة الفوائد وذلك مقابل 6.1% من الناتج المحلى خلال العام المالى الماضى.

لكن تقديرات الشركة أقل من تقديرات الحكومة إذ توقعت عجز قدره 810 مليارات جنيه مقابل 849 مليار جنيه فى تقديرات الموازنة، وذلك نتيجة توقعها نمو المصروفات 44% على أساس سنوى إلى 2.94 تريليون جنيه وهى أقل نحو 2% من تقديرات الحكومة.

وتوقعت أن تنمو مدفوعات الفوائد 55% على أساس سنوى إلى 1.17 تريليون جنيه العام المالى الحالى مقابل 757 مليار جنيه تقديراته للعام المالى الماضى نتيجة رفع الفائدة 11% منذ بداية الأزمة الاقتصادية عقب حرب روسيا وأوكرانيا.