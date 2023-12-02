ميسكى برهاني يكتب .. كيف يصمد الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وجه التغيرات المناخية؟

MENAFN - Al-Borsa News) “قام البنك الدولى بتعبئة نحو 800 مليون دولار لتقديم مساندة مباشرة لتنفيذ توصيات التقارير القُطرية عن المناخ”

منذ انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين بشأن تغير المناخ فى مصر العام الماضي، يعمل البنك الدولى جاهدًا من أجل تنفيذ التوصيات الواردة فى تقاريرنا القُطرية الرئيسة عن المناخ والتنمية.

وتتناول العديد من هذه التوصيات شح المياه وعلاقته بالزراعة، ومواءمة الاستثمارات المراعية للمناخ فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا مع احتياجاتها الإنمائية.

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وفى الواقع، تمر المنطقة بمنعطف حرج، إذ تعانى من التحديات المعقدة التى يفرضها تغير المناخ، والأولويات التى يجب التركيز عليها فى المقام الأول، وما أبرزته تقاريرُ البنك الدولى القُطرية عن المناخ والتنمية فى المنطقة حتى الآن، هو أن الأمن المائى يشكل تهديدًا مشتركًا فى جميع أنحائها وأنه يتطلب اهتمامًا عاجلاً.

من المتوقع أن تشهد البلدان الستة التى اكتملت التقارير الخاصة بها عن المناخ والتنمية فى المنطقة حتى الآن (مصر والعراق والأردن ولبنان والمغرب وتونس، إضافة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة) خسائر حقيقية فى إجمالى الناتج المحلى تتراوح بين 1.1% و6.6% بحلول منتصف هذا القرن، ورغم أن هذه الآثار تختلف من بلد إلى آخر، فإن الأمن المائي يُعد المحرك الرئيس لهذه الخسائر.

على سبيل المثال، فى تونس وبحلول عام 2050، ستكون 71% من الخسائر فى إجمالى الناتج المحلى الحقيقي المرتبطة بالمناخ، نتيجة شح المياه.

وفى لبنان، هناك تنبؤات بأن تؤدى التوقعات المجمعة لارتفاع درجات الحرارة وقلة تساقط الأمطار، إلى انخفاض توافر المياه سنويًا بنسبة تصل إلى 9% على مدار العام، مع انخفاضٍ مدمر بنسبة 50% خلال موسم الجفاف بحلول عام 2040.

وفى الضفة الغربية وقطاع غزة، من المتوقع أن يؤدى تراجع هطول الأمطار بنسبة 10% إلى الحد من إعادة تغذية طبقة المياه الجوفية من 14% إلى 24%. أما السيناريو الأكثر خطورة، والذى يتضمن انخفاضًا بنسبة 15% فى معدل هطول الأمطار سنويًا، فقد يؤدى إلى عواقب أكثر خطورة، إذ تتراوح الانخفاضات بين 28% و50%. وتؤكد هذه الأرقام الحاجةَ الملحة إلى بذل جهود شاملة لإدارة الموارد المائية والحفاظ عليها.

تُبرِز الخصائصُ الفريدة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوجهَ الترابط المعقدة بين المياه والطاقة وإنتاج الغذاء. ويعكس الاحتياج المُلح للمياه من جانب قطاع الزراعة، وما يقترن به من شبكات إمدادات المياه كثيفة الاستخدام للطاقة؛ مثل تحلية المياه، ومعالجة مياه الصرف الصحي، الروابط العميقة بين هذه القطاعات.

ففى تونس، على سبيل المثال، تعد الزراعة أكبر قطاع مستهلك للمياه فى البلاد، حيث تمثل أكثر من 75% من إجمالى استخدام المياه عندما لا يكون الاستخدام الزراعى مُقيدًا. ويُعد القطاع الزراعى مهمًا للاقتصاد الوطني، إذ أسهم بنسبة 9.6% من إجمالى الناتج المحلى فى عام 2022. كما قام بتشغيل 14% من السكان القادرين على العمل عام 2019، فضلاً عن مساهمته فى تحقيق الأمن الغذائي.

ونظرًا لأن الزراعة تستحوذ على النسبة الأكبر من استخدام المياه، توصى التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية بالمنطقة، باتباع سياسات تركز على مجالين رئيسيين وهما: إحلال مياه الصرف المعالجة محل المياه العذبة فى الزراعة، وتحسين كفاءة استخدام المياه من خلال التدابير المناسبة على جانب الطلب، بما فى ذلك استخدام طرق الرى الحديثة.

وفى العراق، يمكن لتحسين كفاءة استخدام المياه أن يعوض آثار تغير المناخ، مع تقلص الخسائر المحتملة فى إجمالى الناتج المحلى مع كل زيادة بنسبة 10% إلى 20% فى هذه الكفاءة.

ولا تزال الزراعة تمثل حجر الزاوية فى النشاط الاقتصادى فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تعمل بها نسبة كبيرة من القوى العاملة. كما أنها تمثل مصدرًا حيويًا لفرص العمل والدخل، لا سيما فى المناطق الريفية.

وفى حين أنه من الضرورى الحد من استهلاك المياه العذبة، فإن العمل المناخى على امتداد العلاقة بين المياه والطاقة والزراعة، يمكن أن يكون له تأثير اجتماعى واقتصادى إيجابى عميق.

وفى الضفة الغربية، يشكل الحصول على الأراضى والوصول للموارد المائية، وخاصة فى وادى الأردن الخصيب، مفتاحًا لدفع عجلة النمو الاقتصادى عبر بوابة الزراعة.

وبالمثل، تلعب الزراعة فى العراق دورًا محوريًا فى تنويع النشاط الاقتصادى بعيدًا عن الاعتماد الشديد على صادرات النفط. وتستلزم حمايةُ المزارعين تغييرَ أنماط المحاصيل، واعتماد زراعة محاصيل تتحمل الجفاف، والتشجيع على المحاصيل عالية القيمة، وتحسين تقنيات الري، وتبنى الحلول القائمة على الطبيعة.

قام البنك الدولى حتى الآن بتعبئة نحو 800 مليون دولار لتقديم مساندة مباشرة لتنفيذ توصيات التقارير القُطرية عن المناخ والتنمية التى تعالج شح المياه. وتستجيب إجراءاتنا التدخلية التى تسترشد بهذه التقارير فى المغرب (350 مليون دولار) والأردن (250 مليون دولار) ولبنان (200 مليون دولار) بشكل مباشر للتحديات المعروفة والناشئة المرتبطة بالمناخ والتى تمت دراستها فى هذه التقارير.

وتلبى المشروعات الثلاثة المشار إليها الاحتياجات الحرجة للتكيف والقدرة على الصمود، مع إجراءات تدخلية تهدف تحديدًا إلى تدعيم حوكمة المياه والمؤسسات المرتبطة بها، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه، ومساندة الزراعة المراعية للظروف المناخية، لاسيما فى تعزيز كفاءة الرى وإنتاجيته، وتوسيع نطاق استخدام الطاقة المتجددة لدعم التوسع فى معالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها.

ولعل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمر بلحظة محورية فى رحلتها المناخية، وتؤكد التقارير القطرية عن المناخ والتنمية فى المنطقة، رسالتين أساسيتين وهما: ضرورة بناء القدرة على الصمود فى القطاعات الحيوية، مثل المياه والزراعة والتنمية الحضرية، مع حماية المجتمعات المحلية الضعيفة؛ وضرورة تنفيذ مساراتٍ للحد من الانبعاثات الكربونية، بحيث تتسق مع متطلبات النمو الاقتصادى وتراعى القيود التى تواجه المالية العامة.

وكانت هذه التقارير فعالة فى تحديد التحديات والفرص فى المنطقة، وتقديم حلول قائمة على الشواهد والأدلة للتخفيف من آثار تغير المناخ. ويمثل التصدى لمشكلة شح المياه، وتبنى العلاقة المتداخلة بين الماء والطاقة والغذاء، وحماية الزراعة، خطواتٍ محورية نحو تحقيق مستقبل مستدام وقادر على الصمود.

ومن خلال تحويل التوصيات الواردة بالتقارير القُطرية عن المناخ والتنمية إلى إجراءات فعلية، فإن بلدان المنطقة تتخذ الخطوات الحاسمة واللازمة لتمهيد الطريق نحو تحقيق القدرة على الصمود فى مواجهة تغير المناخ، وتحقيق النمو الاقتصادى فى مواجهة التحديات المتزايدة.

المصدر: مدونة البنك الدولة

كاتب المقال: ميسكى برهاني

المديرة الإقليمية لإدارة التنمية المستدامة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالبنك الدولى