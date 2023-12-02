أخضر لتكنولوجيا التعليم تستهدف الوصول إلى 10 ملايين مستخدم خلال 3 سنوات

تستهدف منصة“أخضر” الناشئة لتكنولوجيا التعليم، الوصول إلى 10 ملايين مستخدم حول الوطن العربى، خلال الثلاث سنوات المقبلة، ووصل إجمالى عدد المستخدمين حتى الآن إلى 1.3 مليون مستخدم.

وكشف محمد أسامة، الرئيس التنفيذى والشريك المؤسس لـ”أخضر” فى مقابلة مع ((البورصة))، أن المنصة تسعى إلى نشر محتواها التعليمى للجمهور السعودي مع بداية العام الجديد 2024، وبدأت إجراءات التوسع بعد حصولها على مبلغ تمويلى من 6 أرقام بالدولار الأمريكى من استوديو المشاريع السعودى Vms.

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وأضاف أن“أخضر” تخطط إلى تحقيق نمو فى المحتوى الثقافى المعروض على المنصة إلى نحو 10 آلاف مادة تعليمية بحلول العام المقبل ، عن طريق التوسع فى المنطقة العربية، وتمكين المحررين المستقلين من نشر المحتوى الخاص بهم على المنصة، مقابل حصولهم على ربح من عائد استخدام المحتوى.

وقال إن المنصة توفر عبر نموذج العمل هذا فرصة لصناع المحتوى، الذين يواجهون صعوبة فى انتشار محتواهم بين قاعدة كبيرة من الجماهير، أو تحقيق ربح من هذا المحتوى، وفى نفس الوقت يساعد المنصة على نشر محتوى متنوع بمعدلات أسرع، مع الحفاظ على رؤية المنصة بأن يكون المحتوى مختصرا ومفيدا.

وذكر أن الشركة تعمل على تطوير نموذج العمل الخاص بها من عدة جوانب، ويعتمد النموذج الحالى على تقديم جزء من خدمات المنصة والمكتبة التعليمية بشكل مجانى للعملاء.

وتابع أنه يمكن للعملاء الاشتراك شهريا أو سنويا فى التطبيق ليتمتعوا بجميع الخدمات المتاحة والمكتبة الرقمية كاملة، مؤكدا أنهم يحاولون ألا تتعدى قيمة الاشتراك السنوى فى المنصة سعر كتابين ورقيين، لتشجيع العملاء على الاشتراك، بالإضافة إلى إتاحة أسبوع تجريبى مجاني لخصائص التطبيق قبل الدفع السنوى.

وأضاف أن الجزء الآخر من تطوير نموذج الربح يتضمن إضافة نموذج إعلانات للتطبيق، وتدرس فى الوقت الحالى الفرص المتاحة فى السوق، بحثا عن المؤسسات التى تقدم محتوي مرتبط بالتعليم والثقافة، والمهتمة بتوصيل خدماتهم إلى نفس الفئة التى تستهدفها“أخضر”، لتوفر لهم منصة إعلانية تشمل محتوى بصرى وسمعى لجذب شريحة واسعة من المتلقيين.

وقال إن المنصة تخطط للقيام بجولة تمويلية جديدة مع نهاية عام 2024، بعد أن حصلت على جولة تمويلية فى نوفمبر الجارى، لمساعدتها على التوسع فى السعودية، بالإضافة إلى تطوير نماذج العمل الخاصة بالإعلانات والمحررين المستقلين.

وحصدت“أخضر” قبلها مبلغ من 6 أرقام بالدولار فى جولة تمويلية تمهيدية عام 2020، من ed ventures التابعة لنهضة مصر، واستفادت من المبلغ التمويلى فى تأسيس المنصة وتطوير البناء الرقمى لها، لنشرها بصورة مجهزة للعملاء، بعد أن كانت تعمل تحت النموذج التجريبى.

وأشار إلى أن التوسع فى السعودية كان خطوة بديهية، بعد أن أثبتت الشركة وجودها فى مصر لعدة سنوات، إذ أن العدد الأكبر للجمهور المهتم بهذا النوع من الخدمات يتركز فى مصر والسعودية بالنسبة لدول الوطن العربى.

وأكد أن المنصة لديها مجموعة من الأفكار والطرق، لتقديم محتوى مناسب للجمهور السعودى، وتخصيص التجربة حسب دولة المستخدم، ليشعر المتلقى أن المحتوى يلائم اهتماماته ويتماشى مع خلفيته الجغرافية والثقافية.

وأوضح أن الخيار الأمثل بعد السعودية سيكون الإمارات، ولكن ستكون خطة على المدى البعيدة لتشمل عدة دول فى الوطن العربى، وليس دولة واحدة.

وذكر أن“أخضر” تمتلك عدة شراكات مع مؤسسات مختلفة، فلديها شراكات مع منصات الدفع الإلكترونى لتسهيل الاشتراك، بالإضافة إلى شراكات استراتيجية مع مؤسسات تعليمية مثل“الأضواء” للكتب الدراسية فى مصر، وشراكات أخرى فى السعودية، وتقوم الشراكات على مساعدة الشركاء على الوصول إلى عدد أكبر من الناس من خلال تبسيط المحتوى بشكل قصصى.

وأشار إلى أن اهتمامهم حاليا موجه نحو إقامة شراكات مع مختلف المؤسسات، لتقديم محتوى تدريبى للموظفين، يساعدهم فى تطوير مسارهم المهنى، مثل عرض ملخصات لكتب القيادة والإدارة، كما تستهدف عقد شراكات مع الجامعات لإعداد الطلبة لسوق العمل، وتطوير مهارات مثل التواصل الاجتماعى، وغيرها، بالإضافة إلى حرصهم على التواجد فى معارض الكتاب بشكل عام.

وتابع أن خلال العام السابق استطاعت أخضر تحقيق أرقام قوية من جهة الاشتراكات فى المنصة، وتقبل الناس للمحتوى حول الوطن العربى، حيث لاقت زخما كبيرا، واستطاعت تحقيق عوائد مالية قوية لم يتم الإعلان عنها بعد، ولكنها مكنتها من بدء العام الحالى بإماكانات توسع كبيرة وجولة استثمارية ناجحة.

وتابع أن المنصة تسير بمعدلات نمو قوية، إذ حقق التطبيق الإلكترونى أول نشره منذ عامين ونصف 50 ألف تنزيل، والآن وصل إلى أكثر من 2 مليون تنزيل، ويرى أن هذا معدل نمو مرتفع بالنسبة للمحتوى التعليمى، إذ عادة لا يلاقى نفس المعدلات الهائلة للمحتوى الترفيهى، ومازالت” أخضر” تحرص على تطوير قناة“يوتيوب” من خلال مشاركة جزء من محتوى المنصة على القناة، على سبيل المثال نحو 4 كتب يتم وضعها على“يوتيوب” بشكل شهرى.

وقال أسامة إن سوق الكتب التعليمية فى الوطن العربي مازال فى بدايته، ومازالت معالمه غير واضحة، ولكن من ناحية الطلب فهناك احتياج عال من الناس لهذا النوع من المحتوى، ورغبة الناس فى التعلم دون امتلاكهم الوقت الكافى، فهذا الاحتياج يتمثل فى طلب بأعداد كبيرة جدا لشرائح مختلفة من المستمعين، والسوق حتى الآن لا يكفى احتياجات العملاء.

وأضاف أن السوق واعدة نظرًا للطلب المرتفع مقابل قلة الخدمات المعروضة، فالسوق فى المرحلة القادمة سيشهد تطورا كبيرا من خلال عدد أكثر من المنافسين، مما يساعده على التطور من خلال المنافسة الصحية، والسعى لتقديم خدمات ثقافية وتعليمية لأكبر عدد ممكن من الناس.

وحسب التقرير الذى تم نشره فى مارس 2023، بواسطة وكالة”جراند فيو ريسرش” للاستشارات وأبحاث السوق، فإن حجم سوق الكتب الصوتية العالمى قدر بنحو 5.3 مليار دولار خلال عام 2022، ومن المتوقع أن ينمو من 2023 إلى 2030 بنسبة نمو نحو 26.3% سنويا، على أن يصل إلى نحو 35.04 مليار دولار بحلول 2030.

وأوضح الشريك المؤسس لـ”أخضر”، أن الشركة تتبع سياسات محددة للتميز بين المنافسين، وتحقق قيمة مضافة فى السوق، وذلك بإقامة المنصة على محورين أساسين؛ الأول يتضمن تقديم محتوى قصير المدة، بحيث لا يحتاح المستمع إلى تخصيص وقت محدد من يومه للاستفادة من الكتاب، فتعمل على اختصار المحتوى العلمى فى دقائق معدودة.

وتابع أن المحورالثانى يتمثل فى تقديم المحتوى بشكل قصصى، وليس فقط من خلال تقديم حقائق ومعلومات محددة، وإنما بمحاولة اختصار المحتوى فى شكل حكاية، كى يستوعبه أى شخص بسهولة وسرعة، بغض النظر عن مستوى استيعاب الشخص أو تركيزه خلال فترة الاستماع.

وأضاف أن الشركة تعمل على تطوير المنصة من عدة جهات، عبر إثراء نوع المحتوى ليشمل المحتوى الثقافى والتعليمى بشكل عام وتقديم برامج تعليمية صوتية، كما تسعى لاتسخدام تقنيات الذكاء الصناعى فى الفريق التقنى وفريق المحتوى، لتشكل جزءا أساسيا من المنتج المقدم وليس فقط أداة ثانوية.

وقال إن نحو 90% إلى 95%، من عملية الإشراف على محتوى المحررين المستقلين الذى سيضاف إلى المنصة، ستكون قائمة على الحل التقنى، وفقا لمعايير المنصة، وبعد تجاوز تلك المرحلة يمكن أن يمر على العنصر البشرى، مثل خوارزميات“يوتيوب” التى تراجع الفيديوهات قبل نشرها، ولا يتم اللجوء للعنصر البشرى إلا فى حالات معينة، أو عند حدوث خطأ ما.

ويقوم نموذج الإعداد الحالى على مرور المحتوى بعدة مراحل قبل النشر، تبدء بوضع فريق المخلصات بالشركة خطة للكتب التى سيتم عرضها، وتقييمها من حيث نوعها، وتحديد عدد الكتب التى تريد إعدادها، بالإضافة إلى تحديد الكتب القيمة التى يمكن أن يكون لها قيمة مضافة بين المكتبة الرقمية للمنصة.

وتابع أن الخطة تمر بعدها على فريق التحرير للموافقة عليها، ثم يتم تسليمها لفريق إعداد المحتوى، ليبدأ عملية التنفيذ بناء على قواعد تم وضعها بعناية، حتى تكون الملخصات ثرية ومتوافقة مع قيم“أخضر”، ومع الإشارة إلى المراجع، وبعدها تتم خطوة المراجعة الفنية لتحديد أى أخطاء، ثم المراجعة اللغوية والصياغة، لتصل إلى خطوة التسجيل، وأخيرا النشر وفقا للخطة الزمنية المعدة للنشر.

وذكر الرئيس التنفيذى أنه فى ظل التحديات الاقتصادية الحالية، وصعوبة الحصول على تمويل للشركات الناشئة إلا أن المنصة نجحت فى إغلاق جولات استثمارية ناجحة لعدة عوامل، أولها أنها منذ البداية استطاعت تحقيق عوائد مالية ودخل ثابت، ساعدهم على جذب المستثمرين، بالإضافة إلى تبنيهم سياسة محافظة تتجنب الإسراف في عملياتهم، على عكس النهج المتبع فى بعض الشركات الناشئة، والتى تعتمد على استهلاك كبير للأموال فى مدة زمنية قصيرة، مما ساعدهم على كسب ثقة المستثمرين.

وأضاف أن إنتاجهم لمحتوى ثقافى ذو قيمة مرتفعة للمتلقين، ساعدهم على الانتشار من خلال التسويق الشفوى، وتبادل الناس لمحتوى المنصة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعى، فلم تحتاج إلى تخصيص مبلغ كبير من ميزانيتها فى التسويق، وتعتمد بشكل أساسى على تسويق بالمحتوى من خلال نشر فيديو قصير على اليوتيوب، ولذلك تمتلك المنصة القدرة على كسب عدد كبير من العملاء جدد مهما كانت الفترة الاقتصادية صعبة، مما يترجم إلى دخل مالى مستمر.

وأشار إلى أن قرار وقف استخدام بطاقات الخصم المباشر للعملاء بالعملة الأجنبية، أثر على عمليات الاشتراك فى التطبيق الإلكترونى، إذ أن جزءا من المدفوعات كان يتم من متجر“أبل” و”جوجل”، والذى أدى إلى خسارة بعض المشتركيين، الذين يدفعون بتلك الوسيلة، ولكنهم تدراكوا الموقف وأتاحوا فرص جديدة للدفع.

وبدأت أخضر فى عام 2016، بمؤسسها محمد أسامة، حيث أقام قناة على منصة اليوتيوب، لتقديم شرح ومخلصات للكتب للقاعدة الجماهيربة المهتمة بالكتب ولاتملك وقتا كافيا للقراءة، وكانت تعمل بمعدل نشر كتاب فى الأسبوع، ولم يتوقع المؤسس هذا الإقبال الضخم على القناة إلا أنه خلال شهر ونصف من تأسيسها، لاقت المنصة زخما واسعا واهتماما من الجهات الإعلامية.

وتوجه تفكير أسامة فى 2018، نحو تحويل“أخضر” من منصة قائمة على شخص واحد، إلى شركة ناشئة معتمدة على فريق عمل كامل تستطيع أن يقدم محتوى ثرى لشريحة واسعة من العملاء، بعد قضاء وقت فى منحة تدريبية فى ألمانيا أدرك فيها أهمية الشركات الناشئة، وبدأت بعدها رحلته للبحث عن الشركاء، وكان منهم من يعمل فى مجالات مختلفة، لتتأسس الشركة فعليا فى 2020.

وحققت المنصة من 2020 حتى الآن 2 مليون تنزيل للتطبيق حول الوطن العربى، ويستخدمها نحو 1.3 مليون عميل، إذ يعرض عليها 2500 مادة عملية، وتخلق محتوى يستهدف الفئة العمرية من 25 إلى 35 سنة، وتتضمن 16 قسما فى المكتبة غير الروائية فى مجالات مثل التسويق والتربية والقيادة، وغيرها، كما يعمل بالشركة نحو 65 موظفا.