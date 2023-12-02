كوب 28: كينيا توقع صفقات بـ4.5 مليار دولار لتطوير مشاريع خضراء

MENAFN - Al-Borsa News) وقّعت كينيا على اتفاقيات لسبعة مشاريع خضراء على هامش مؤتمر“كوب 28′′، متضمنة محطات توليد الطاقة الحرارية الأرضية، ووحدة لإنتاج الأسمدة، ومركز بيانات يعمل بالطاقة المتجددة، وفقاً لبيان أرسل عبر البريد الإلكتروني.

يطمح الرئيس الكيني ويليام روتو إلى تحويل أفريقيا إلى“قوة خضراء”. إذ تولّد كينيا 92% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح والمياه.

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وتهدف الدولة أيضاً إلى زراعة 15 مليار شجرة، وإعادة تأهيل 10,000 قطعة من الأراضي الرطبة مع التركيز على المقايضات الطبيعية.

الاتفاقيات الموقّعة:

– مشروع للأسمدة الخضراء بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة“فورتسكو فيوتشر إنداستريز” (Fortescue Future Industries).

– مشروع للطاقة الحرارية الأرضية بقيمة مليار دولار في سوسوا مع الحكومة الإندونيسية، من خلال شركة“بيرتامينا للطاقة الحرارية الأرضية” المدعومة من“مصدر”.

– تستثمر“أيميا باور” (AMEA Power) الإماراتية وشركة“تطوير الطاقة الحرارية الأرضية الكينية” (Gothermal Development Co. of Kenya) 800 مليون دولار في مشروع“باكا” للطاقة الحرارية الأرضية بقدرة 200 ميغاواط.

– مركز بيانات بقيمة 600 مليون دولار في أولكاريا مدعوم بالطاقة الحرارية الأرضية الخضراء بالشراكة مع“إكو كلاود” (EcoCloud).

– تنفذ“يونايتد غربن” وشركة“كينيا ديفلوبمنت كورب” (Kenya Development Corp) مشروعاً زراعياً مستداماً بقيمة 270 مليون دولار على مساحة 15 ألف هكتار بمنطقة حوض البحيرة.

– مبادرة سلسلة توريد الطاقة النظيفة (CESC) بقيمة 200 مليون دولار.

– مشروع للطاقة الحرارية الأرضية بقيمة 110 ملايين دولار بقدرة 35 ميغاواط في مينينجاي مع شركة“غلوبلك” (Globeleq).

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