كوب 28: كينيا توقع صفقات بـ4.5 مليار دولار لتطوير مشاريع خضراء

(MENAFN
- Al-Borsa News)
وقّعت كينيا على اتفاقيات لسبعة مشاريع خضراء على هامش مؤتمر“كوب 28′′، متضمنة محطات توليد الطاقة الحرارية الأرضية، ووحدة لإنتاج الأسمدة، ومركز بيانات يعمل بالطاقة المتجددة، وفقاً لبيان أرسل عبر البريد الإلكتروني.
يطمح الرئيس الكيني ويليام روتو إلى تحويل أفريقيا إلى“قوة خضراء”. إذ تولّد كينيا 92% من احتياجاتها من الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة بما في ذلك الطاقة الحرارية الأرضية وطاقة الرياح والمياه.
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وتهدف الدولة أيضاً إلى زراعة 15 مليار شجرة، وإعادة تأهيل 10,000 قطعة من الأراضي الرطبة مع التركيز على المقايضات الطبيعية.
الاتفاقيات الموقّعة:
– مشروع للأسمدة الخضراء بقيمة 1.5 مليار دولار مع شركة“فورتسكو فيوتشر إنداستريز” (Fortescue Future Industries).
– مشروع للطاقة الحرارية الأرضية بقيمة مليار دولار في سوسوا مع الحكومة الإندونيسية، من خلال شركة“بيرتامينا للطاقة الحرارية الأرضية” المدعومة من“مصدر”.
– تستثمر“أيميا باور” (AMEA Power) الإماراتية وشركة“تطوير الطاقة الحرارية الأرضية الكينية” (Gothermal Development Co. of Kenya) 800 مليون دولار في مشروع“باكا” للطاقة الحرارية الأرضية بقدرة 200 ميغاواط.
– مركز بيانات بقيمة 600 مليون دولار في أولكاريا مدعوم بالطاقة الحرارية الأرضية الخضراء بالشراكة مع“إكو كلاود” (EcoCloud).
– تنفذ“يونايتد غربن” وشركة“كينيا ديفلوبمنت كورب” (Kenya Development Corp) مشروعاً زراعياً مستداماً بقيمة 270 مليون دولار على مساحة 15 ألف هكتار بمنطقة حوض البحيرة.
– مبادرة سلسلة توريد الطاقة النظيفة (CESC) بقيمة 200 مليون دولار.
– مشروع للطاقة الحرارية الأرضية بقيمة 110 ملايين دولار بقدرة 35 ميغاواط في مينينجاي مع شركة“غلوبلك” (Globeleq).
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