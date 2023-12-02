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العجز التجاري التركي يتقلص مع انخفاض الواردات جراء ضعف الطلب

12/2/2023 11:11:48 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تقلص العجز التجاري في تركيا مرةً أخرى في نوفمبر، مدفوعاً بانخفاض الواردات وارتفاع الصادرات للشهر الخامس على التوالي.

ويشير هذا الاتجاه إلى تراجع النشاط الاقتصادي بسبب ضعف الطلب المحلي مع استمرار البنك المركزي التركي في رفع أسعار الفائدة بقوة.

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تُظهر البيانات الأولية الصادرة عن وزارة التجارة اليوم السبت عجزاً تجارياً بقيمة 5.9 مليار دولار في نوفمبر، انخفاضاً من 8.8 مليار في الشهر نفسه من العام السابق.

ارتفاع الصادرات

ورغم ضعف الطلب في الأسواق الأوروبية الكبرى، أظهرت صادرات تركيا قوةً، في حين استمرت الواردات في الانخفاض.

يأتي انخفاض السلع المستوردة في ظل موقف البنك المركزي التركي تجاه أسعار الفائدة، وهو ما يشكل جزءاً من استراتيجيته للحد من التضخم بعد الانتخابات العامة في مايو. إذ رفع البنك سعر إعادة الشراء القياسي لمدة أسبوع 500 نقطة أساس إلى 40% في نوفمبر، وهو ما يمثل الزيادة السادسة على التوالي لسعر الفائدة منذ يونيو، ويؤكد نهاية الائتمان الرخيص في تركيا.

وشملت وجهات التصدير الرئيسية لتركيا في نوفمبر ألمانيا والإمارات والعراق، في حين برزت الصين وروسيا وألمانيا كمصادر استيراد رئيسية.

نقاط رئيسية من بيانات التجارة لشهر نوفمبر:

– ارتفعت الصادرات 5.2% على أساس سنوي، إلى 23 مليار دولار.

– انخفضت الواردات 5.6% على أساس سنوي، إلى 28.9 مليار دولار.

– وعلى مدى 11 شهراً، صعدت الواردات 0.5% على أساس سنوي إلى 332.8 مليار دولار، في حين زادت الصادرات 0.7% إلى 232.9 مليار دولار.

– وباستثناء بيانات الطاقة والذهب، شهدت نسبة الصادرات إلى الواردات المعدلة انخفاضاً طفيفاً، لتستقر عند 95.2%.

أرقام

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