-->

Sunday, 03 December 2023 09:30 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


النفط قد يتجاوز 100 دولار للبرميل في 2024

12/2/2023 11:01:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) من المتوقع أن تتجاوز أسعار النفط مستويات الـ 100 دولار للبرميل مجددا في العام 2024، وذلك في حال التزم أعضاء تحالف «أوپيك+» بتعهداتهم بالتخفيضات الطوعية.
وقال تقرير نشرته شبكة CNBC الأميركية واطلعت عليه «العربية.نت»، إنه من المتوقع أن ترتفع أسعار النفط في العام الجديد بعد أن تعهد بعض منتجي النفط في «أوپيك+» طوعا بخفض الإنتاج.
وأصدر التحالف النفطي العالمي «أوپيك+» الذي يقود الاستقرار في السوق، أصدر بيانا يوم الخميس لم يؤيد رسميا الاستمرار في تخفيضات الإنتاج، لكن الدول الفردية أعلنت عن تخفيضات طوعية يبلغ إجماليها 2.2 مليون برميل يوميا للربع الأول من عام 2024.
وتقود التخفيضات المملكة العربية السعودية، وهي أكبر أعضاء «أوپيك» وأهم منتجي النفط في العالم، حيث وافقت الرياض على تمديد خفض الإنتاج الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا، وهو الخفض الطوعي الذي تقوم به المملكة منذ يوليو الماضي، حيث ستستمر به حتى نهاية الربع الأول من عام 2024.
وقالت روسيا إنها ستخفض الإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يوميا من الخام و200 ألف برميل يوميا من المنتجات البترولية خلال الفترة نفسها.
ويخفض العراق 223 ألف برميل يوميا، والإمارات العربية المتحدة 163 ألف برميل يوميا، والكويت 135 ألف برميل يوميا، وكازاخستان 82 ألف برميل يوميا، والجزائر 51 ألف برميل يوميا، وسلطنة عمان 42 ألف برميل يوميا.
وقال بيل بيركنز، الرئيس التنفيذي ورئيس المتداولين في شركة «سكايلر»، إن «الالتزام هو المفتاح». وأضاف «يجب أن نحصل على امتثال من دول أوپيك الأخرى». وتابع «عندما تقول بعض الدول إنها ستخفض الإنتاج فإن السوق لا تثق بها بنفس القدر».
ويقول تقرير «سي إن بي سي» إن الطريقة التي تم بها الإعلان عن تخفيضات الإنتاج أربكت التجار وأثارت الشكوك في السوق، حيث أصدرت الدول الأعضاء بيانات منفصلة بشأن تخفيضاتها الطوعية.
لكن التقرير يؤكد انه «إذا التزم الأعضاء بالتخفيضات التي تعهدوا بها فمن المتوقع أن ترتفع أسعار النفط الخام خلال العام المقبل».
وكتب جيوفاني ستونوفو، المحلل الاستراتيجي في بنك UBS، في مذكرة عقب القرار «عندما تنتهي التخفيضات في نهاية الربع الأول، فإن هذه البراميل التي تمت إزالتها لن تعود الى السوق إلا بشكل تدريجي، وهو ما من شأنه أن يساعد في إبقاء سوق النفط متعطشا في النصف الأول من عام 2024»، مضيفا أنه يتوقع ارتفاع الأسعار في سوق النفط التي تعاني من نقص المعروض.
وبالمثل، يتوقع بنك جولدمان ساكس ارتفاع الأسعار، متبعا نهج الانتظار والترقب بشأن التزام أعضاء «أوپيك+» بالتخفيضات المقترحة.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي بنسبة 0.25% إلى 80.66 دولارا للبرميل يوم الجمعة الماضية، في حين تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 0.04% إلى 75.93 دولارا للبرميل.

MENAFN02122023000130011022ID1107526554

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث