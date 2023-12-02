KIB يفتتح فرعه الرئيسي للارتقاء بتجربة العملاء من الشركات والأفراد

محمد الجراح: نفتخر في KIB بمواصلة مسيرة تقدمنا في إطار إستراتيجيتنا الشاملة والمنهجية

أعلن بنك الكويت الدولي (KIB) عن إعادة افتتاح فرعه الرئيسي بحلة جديدة وتصميم عصري ومبتكر، وذلك من قبل رئيس مجلس الإدارة، الشيخ محمد الجراح الصباح، وبحضور نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، رائد جواد بوخمسين ومجموعة من قيادات البنك وأعضاء مجلس الإدارة.وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود البنك المستمرة لمواكبة التطورات التي يشهدها قطاع الخدمات المالية، والتزاما باستراتيجية البنك الهادفة إلى تعزيز مفهوم الحلول المصرفية المخصصة.وخلال الجولة التي قامت بها قيادات البنك في أقسام الفرع المجددة بالكامل، قال رئيس مجلس الإدارة، الشيخ محمد الجراح الصباح: نفتخر في KIB بمواصلة مسيرة تقدمنا في إطار استراتيجينا الشاملة والمنهجية التي تؤكد مكانتنا المتميزة والمرموقة في طليعة المؤسسات المصرفية المحلية. واليوم نرتقي بمستوى أدائنا خطوة إلى الأمام من أجل الارتقاء بتجربة عملائنا وأسلوب تقديم حلولنا المصرفية لهم، بما ينسجم مع تطلعاتهم وتوقعاتهم. كما أن من شأن هذه المبادرة تعزيز مسار النمو التصاعدي والمستدام في KIB وتحقيق جميع أهدافنا لتحقيق مراحل التغيير بشكل سلس وبناء على رؤية تصميمية بمفاهيم مبتكرة تسهم في تغيير المفهوم التقليدي للخدمات المصرفية.جدير بالذكر أن فرع KIB الرئيسي بعد إنجاز عملية التجديد بات مدعوما بتقنيات استثنائية وتكنولوجيا مالية أكثر حداثة، وتصاميم جديدة ومختلفة كليا، بهدف تقديم خدمات ومنتجات وحلول مصرفية متطورة ومخصصة للعملاء من الشركات وأصحاب الأعمال والشركات الناشئة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وكذلك كل شرائح العملاء الأفراد، بطريقة تفاعلية تضمن تمتعهم بالراحة والرفاهية في كل مراحل إنجاز العمليات المصرفية.وتجدر الإشارة إلى أن KIB يواصل تنفيذ خططه الاستراتيجية الهادفة إلى مواكبة كل التطورات في عالم الرقمنة، بهدف الاستمرار في تعزيز تجربة عملائه بمزايا فريدة تلبي تطلعاتهم وتعكس مكانته المتقدمة بين مؤسسات القطاع المصرفي المحلي.