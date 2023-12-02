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%130 قفزة بسعر بيتكوين في 11 شهرا فهل تبلغ 40 ألف دولار قريبا؟

12/2/2023 11:01:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تسيطر على أذهان المضاربين بأسواق العملات المشفرة فرص ارتفاع سعر «بيتكوين» إلى 40 ألف دولار قريبا، حيث استطاعت العملة المشفرة الأشهر بالعالم تحقيق زيادة في سعرها تجاوزت الضعف، بارتفاعها 130% خلال 11 شهرا، بعد تعافيها من انهيار قطاع التشفير في 2022، متجاوزه بذلك أداء الاستثمار في أصول أخرى مثل الأسهم والذهب.
وقد ساهمت آمال المستثمرين في تخفيض الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في العام القادم، مع توقعات بأن تسمح الولايات المتحدة بإدراج أولى صناديق متداولة للتعامل الفوري على «بيتكوين»، في توفير إكسير قوي لتحقيق النجاح.
استطاع صعود «بيتكوين» أن يجتاز محنة تطبيق الولايات المتحدة قيودا صارمة وضعت سام بانكمان فريد وراء القضبان بسبب الاحتيال في بورصة «إف تي إكس»، وفتحت ملفا جنائيا لبورصة «بينانس» الكبرى للرموز المشفرة ومؤسسها تشانغ بينغ شاو مع فرض غرامات كبيرة.
وعند المتفائلين، يشير هذا الاندفاع نحو تحجيم الممارسات موضع الشبهة مع طوفان تقديم الطلبات لتأسيس صناديق متداولة مؤخرا إلى نضوج هذا القطاع وفرص تبني الرموز المشفرة على نطاق أوسع.
وتقول فيونا سينكوتا، محللة أولى لأسواق المال في شركة «سيتي إندكس» (City Index): «تحتاج السوق إلى موافقة الأجهزة الرقابية على إطلاق صناديق متداولة لعملة (بيتكوين) حتى تنطلق إلى مستوى 40 ألف دولار للوحدة». وأضافت أن العملة المشفرة فقدت بعض قوتها الدافعة مؤخرا، ويعود ذلك جزئيا إلى التقلبات الكبيرة في أسعار الأسهم والعملات التي لفتت انتباه المستثمرين. وتتوقع «بلومبيرغ إنتليجنس» أن تحصل مجموعة من الصناديق للتداول الفوري على عملة «بيتكوين» على موافقة لجنة الأوراق المالية والبورصات بحلول شهر يناير. وقد يؤدي تغيير وجهة الرهان على الأسعار أو أي عقبة غير متوقعة تعرقل صناديق الاستثمار المتداولة إلى خروج «بيتكوين» عن مسارها الصعودي، لكن معنويات المستثمرين متفائلة في الوقت الحالي.
وقال مؤسس شركة «غالاكسي ديجيتال هولدينغز» مايكل نوفوغراتز يوم الأربعاء الماضي إن سعر «بيتكوين» قد يصل إلى ذروة عام 2021 البالغة 69 ألف دولار تقريبا للوحدة خلال عام من الآن، وقد ارتفع سعر «بيتكوين» بنسبة 1% إلى 38121 دولارا في تمام الساعة 2:13 ظهرا في سنغافورة يوم الجمعة. وزادت أسعار رموز أصغر حجما مثل «إيثر».
ويدعونا واحد من المؤشرات الفنية، الذي يهدف إلى قياس قوة الدفع وراء حركة الأصول، وهو مؤشر «التقارب والتباعد في المتوسط المتحرك» أو مؤشر «إم إيه سي دي»، إلى وقفة للتفكير. فهذا المؤشر يكشف عن تراجع القوة الدافعة مؤخرا بميله إلى تسجيل قراءة سلبية. وفي نفس الوقت لم يستطع صعود «بيتكوين» أن يحسم تجاوزها مستوى 38 ألف دولار.
ويقول توني سايكامور، محلل السوق في شركة «آي جي أستراليا»، إن العملة المشفرة حاولت عدة مرات أن «تعزز تجاوزها مستوى 38 ألف دولار. وفي كل مرة تفشل محاولة الارتفاع وراء ذلك. ورغم ذلك، أعتقد أن أمام «بيتكوين» فرصة كبيرة لتجاوز مستوى 40 ألف دولار، إما بعد إعلان الموافقة على الصناديق المتداولة، أو استئناف الأصول الخطرة صعودها حتى نهاية العام».
ماذا تقول عقود الخيارات عن «بيتكوين»؟
يشير وضع المراكز الاستثمارية في سوق خيارات «بيتكوين» نحو نطاق أسعار بين 37 ألف دولار و40 ألف دولار للوحدة في شهر ديسمبر.

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