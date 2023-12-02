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الخليج ينصح مستخدمي الأجهزة والتطبيقات بالمصادقة الثنائية

12/2/2023 11:01:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) في إطار حرصه على تعزيز الثقافة المالية لدى مختلف شرائح المجتمع، يواصل بنك الخليج دعمه لحملة التوعية المصرفية «لنكن على دراية» للعام الثالث على التوالي، وذلك من خلال بث ونشر المواد التوعوية والتثقيفية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للبنك فضلا عن وسائل الإعلام الأخرى.
وتهدف حملة «لنكن على دراية»، التي يشرف عليها بنك الكويت المركزي بالتعاون مع اتحاد مصارف الكويت، إلى نشر الثقافة المالية في المجتمع، وزيادة الوعي بدور القطاع المصرفي، وكيفية الاستفادة من الخدمات المتنوعة، التي تقدمها البنوك على الوجه الأمثل لعملائها.
وفي هذا الإطار، نصح مسؤول الاتصالات المؤسسية في بنك الخليج محمد الحبشي مستخدمي الأجهزة والتطبيقات الإلكترونية باستخدام طريقة المصادقة الثنائية لزيادة تحصينها وزيادة مستويات الأمان ضد عمليات الاحتيال الإلكتروني.
وأشار إلى أن المصادقة الثنائية هي استخدام طبقة إضافية من الأمان للتأكد من أن الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى حساب عبر الإنترنت، يطلب منهم إدخال أكثر من كلمة مرور للتأكد من أن صاحب الحساب أو الجهاز هو الذي يستخدمه.
وحذر من المخاطر المحتملة لعدم اتباع تعليمات الأمان عند استخدام التقنيات الحديثة في المعاملات المصرفية، ناصحا العملاء بعدم تقديم أي معلومات عن الحسابات والمعاملات الشخصية لجهات مجهولة أو الرد على رسائل غير معلومة المصدر، بما يخالف سرية البيانات وإجراءات الحماية المصرفية.
ودعا العملاء إلى عدم مشاركة بياناتهم المصرفية مع أي شخص، لافتا إلى وجود العديد من الحيل، التي يتبعها المحتلون لخداع العميل، بهدف الحصول على بياناته المصرفية أو رمز الـ OTP الخاص به.
ونصح العملاء بعدم التفاعل مع الرسائل الإلكترونية المجهولة المصدر، لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال وكذلك التأكد من المواقع الإلكترونية التي يستخدمها العميل للتسوق آمنة، وأن بوابة الدفع الإلكتروني معتمدة وذلك لتجنب الوقوع في عمليات الاحتيال.
وأكد أن بنك الخليج لا يدخر جهدا في دعم أهداف حملة لنكن على دراية، من خلال بث رسائل توعوية للعملاء والجمهور عبر وسائل الإعلام وقنوات التواصل الاجتماعي، لاسيما فيما يتعلق بحماية البيانات والمعلومات المصرفية.

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