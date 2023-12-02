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الوطني يجري تطويرا شاملا لبرنامج شهادات ائتمان موديز - المستوى الأساسي

12/2/2023 11:01:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) احتفل بنك الكويت الوطني بتخريج الدفعة العاشرة من متدربي برنامج «شهادات ائتمان موديز - المستوى الأساسي» والذي ينظمه البنك بالتعاون مع وكالة موديز العالمية للتصنيفات الائتمانية بهدف تطوير مهارات موظفيه. يأتي ذلك في إطار إستراتيجيته الوطني الهادفة إلى تعزيز كفاءة موظفيه وتسليحهم بأفضل برامج التدريب والتطوير، ما يساهم في تعزيز خطواته نحو بناء قوة عمل مرنة وديناميكية تدعم تطلعاته على المدى البعيد وتعزز جهود الاستدامة على صعيد الكوادر البشرية.
شهد حفل تخريج الدفعة العاشرة الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت صلاح الفليج، ونائب الرئيس التنفيذي لبنك الكويت الوطني - الكويت سليمان المرزوق، والرئيس التنفيذي للخدمات الشخصية والرقمية للمجموعة محمد العثمان ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة الفروع الخارجية والشركات التابعة زيد الصقر، ومدير عام الموارد البشرية للمجموعة عماد العبلاني، ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية أحمد بورسلي ومدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات الأجنبية، النفط والتمويل التجاري براديب هاندا. وأجرت إدارة التدريب والتطوير في الموارد البشرية للمجموعة تطويرا كبيرا لمحتوى البرنامج، وذلك من أجل مواكبة أحدث احتياجات واتجاهات العمل المتغيرة، حيث تمت زيادة مدة البرنامج من شهرين إلى 5 أشهر منها قرابة شهر في قاعات التدريب، ونحو 23 ساعة من دورات التعلم الإلكتروني، بالإضافة إلى دمج ورش العمل الخاصة بالتطبيق العملي للمهارات في جميع أنحاء البرنامج لزيادة معارف ومهارات المتدربين.
وضم البرنامج التدريبي الذي استغرق 5 أشهر نحو 21 متدربا ومتدربة من إدارات مختلفة في البنك ضمت مجموعة الخدمات المصرفية للشركات المحلية ومجموعة الخدمات المصرفية الشخصية وإدارة المخاطر والشركات الأجنبية والخدمات المصرفية الدولية. ويتضمن التطوير الذي شهده برنامج المستوى الأساسي نهجا مدمجا لكل من وحدات التعلم الإلكتروني وأنماط للتدريب تركز على المحاسبة للمصرفيين وتحليل مخاطر الأعمال وتحليل المخاطر المالية وتحليل لقوائم التدفقات النقدية ومهارات الاتصال والعرض المرئي الفعال والذكاء العاطفي إلى جانب المهارات السلوكية وتحليل المخاطر الهيكلية وهيكلة الائتمان والتوثيق والتميز في إدارة العلاقات.
وبهذه المناسبة، قال مدير إدارة التدريب والتطوير في الموارد البشرية لمجموعة الوطني أحمد درويش: «يشكل برنامج شهادات ائتمان موديز المستوى الأساسي بحلته الجديدة أفضل طريقة لإعداد موظفينا للنجاح المستقبلي فمع استمرار تطور الصناعة المصرفية، أصبح من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نستثمر في موظفينا. ونحن ملتزمون بتزويد موظفينا بالتدريب والتطوير الذي يحتاجونه للنجاح في المستقبل إيمانا منا بأن الاستثمار في موظفينا هو استثمار في مستقبلنا».
وأضاف درويش: «من خلال الاستثمار في منظومة التدريب والتطوير، يمكن للبنوك التأكد من امتلاك موظفيها للمهارات والمعرفة التي يحتاجون إليها لمواجهة تحديات المستقبل».
وأشار إلى أن كافة البرامج والدورات التي يتم تقديمها للموظفين تأتي ضمن خطة تدريب متكاملة يتم وضعها وفق معايير منهجية وعلمية لتلبية احتياجات كل الإدارات المعنية بالتعاون مع أفضل خبراء العمل المصرفي وأبرز جهات التدريب العالمية.
وتعد مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني من أعرق المؤسسات المالية التي تقوم بالأبحاث الاقتصادية والتحليلات المالية وتقييم المؤسسات الخاصة والحكومية من حيث القوة والكفاءة المالية والائتمانية.

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