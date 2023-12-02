البترول تحتاج إلى 100 مليار دولار لبلوغ صفر انبعاثات بحلول 2050

MENAFN - Al-Anbaa) قال تقرير الشال الأسبوعي إن الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف السعود ذكر الأسبوع الفائت في كلمة له خلال مؤتمر حول أبحاث وتطوير الطاقة في جامعة الكويت، أن استراتيجية المؤسسة تستهدف زيادة طاقة الإنتاج إلى 4 ملايين برميل يوميا بحلول 2035، إضافة إلى إنتاج ثابت من الغاز الحر يبلغ 2 مليار قدم مكعبة.وأضاف السعود أن النفط الكويتي نظيف ومن الأقل كثافة كربونية عالميا، وأن نظافته وانخفاض تكلفة إنتاجه ستجعلانه مع نفوط خليجية أخرى لتلبية احتياجات العالم.يذكر أن الكويت تحتاج إلى ما بين 9 و10 مليارات دولار سنويا على مدى السنوات الخمس التالية لزيادة طاقة الإنتاج من 2.8 مليون برميل يوميا إلى 3.2 ملايين برميل يوميا، وتصل احتياجات المؤسسة إلى نحو 100 مليار دولار لتحقق هدفها ببلوغ مستوى نظافة نفطها إلى درجة الانبعاث الكربوني الصفري بحلول عام 2050.ورغم أن حاجة البلد أصبحت ماسة لأي نظرة متفائلة حول المستقبل، وأننا بحاجة لأن نصدق بأن المطروح هذه المرة «غير» وربما جاد، إلا أن هناك حاجة مماثلة للعودة قليلا إلى ماضي استراتيجيات واستثمارات المؤسسة، وإلى التذكير بأن المؤسسة هي جزء من بيئة اقتصادية عامة يصعب جدا احتضانها لأي رؤى صحيحة.وأشار «الشال» إلى أن مؤسسة البترول لها استراتيجيات قديمة تبنت نفس الأهداف، وفي إحداها تم تقدير احتياجات مالية لها بنحو 450 مليار دولار، وليس فقط لم تحقق أهداف المدى القصير إلى المتوسط، وإنما تحقق عكسها.

وللمؤسسة استثمارات كبرى غير ناجحة، ليس أولها أو آخرها مصفاة فيتنام، ولا بد للمؤسسة إن أرادت نجاح استراتيجيتها الجديدة أن تثبت عمليا بأنها باتت تعمل بعقل ومنهج مختلفين.وأضاف التقرير: «ما أردنا أن نقوله هو أننا مع تحقيق قصة نجاح، ولو واحدة، والحديث عن استراتيجية لأهم قطاع في الدولة كما لو أن القطاع معزول عنها، لا يجدي، وسيؤدي إلى فشل الاستراتيجية، فقد فشلت كل خطط التنمية والرؤى قصيرة وطويلة الأمد».وتابع: «النفط نعمة بالتأكيد إذا استخدمت موارده لتعظيم الإفادة منه، ولكن، تجاربنا معه حولته إلى نقمة للأسف، فالنزاع ما بين استخداماته للبناء واستخداماته للهدم، حسم تاريخيا لصالح الأخير، وما لم يحدث تغيير جوهري في النهج، فسيخسر قطاع النفط معركته لتوفير احتياجاته من الموارد المالية لتنفيذ استراتيجيته».