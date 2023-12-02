-->

Sunday, 03 December 2023 09:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


المليون دولار هل تحقق لك السعادة المالية؟!

12/2/2023 11:01:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ليس سرا أن المال يسهم في تقليل التوتر لدى الأشخاص وتحسين سعادتهم بشكل عام، حيث أظهرت الدراسات أن ارتفاع الدخل يرتبط بمستويات أعلى من الرضا عن الحياة، ويميل الأميركيون تحديدا إلى الموافقة على ذلك، حيث يقول 6 من كل 10 أشخاص إن المال يمكن أن يشتري السعادة، وفقا لدراسة حديثة أجرتها شركة «إمباور» للخدمات المالية. وكشفت الدراسة، بحسب تقرير لـ CNBC الأميركية، اطلعت عليه «العربية Business»، عن مقدار المال الذي يتطلبه الإنسان للشعور بالسعادة، حيث قال الأميركيون إن الأمر يتطلب ثروة صافية تبلغ حوالي 1.2 مليون دولار في المتوسط.
ومع ذلك، يقول جيل الألفية إنهم بحاجة إلى ثروة صافية تبلغ حوالي 1.7 مليون دولار ليكونوا سعداء، فيما سيحتاج جيل X إلى حوالي 1.2 مليون دولار، بينما جيل Baby Boomers اعتبروا إن صافي ثروة تقل قليلا عن مليون دولار ستجعلهم سعداء. ووجدت الدراسة أنه من بين جيل البالغين الأصغر سنا، الجيل Z، فإن صافي الثروة التي تبلغ حوالي 487 ألف دولار في المتوسط ستكون كافية لتحقيق السعادة المالية.
ويوافق حوالي 72% من جيل الألفية على أن المال يمكن أن يشتري السعادة، أكثر من أي جيل آخر. إنهم أيضا الجيل الذي يعتبر أنه بحاجة لأعلى راتب سنوي ليكون سعيدا، وهو أعلى بأربع مرات مقارنة بالأجيال الأخرى.. وفيما يلي متوسط الراتب الذي يقول كل جيل إنه يحتاج إليه ليكون سعيدا وأقل توترا، وفقا للدراسة:
٭ الجيل Z عند 128 ألفا و84 دولارا.
٭ جيل الألفية عند 525 ألفا و947 دولارا.
٭ الجيل العاشر عند 130 ألفا و344 دولارا.
٭ جيل Baby Boomers عند 124 ألفا و165 دولارا.
وقال المشاركون في الاستطلاع إن متوسط الدخل السنوي الذي سيجعلهم أقل توترا هو 95 ألف دولار سنويا. بينما هم يحصلون حاليا على راتب متوسط قدره 65 ألف دولار، مما يعني أنهم سيحتاجون إلى زيادة بنسبة 50% تقريبا للوصول إلى المستويات المطلوبة.
ووجدت «إمباور» أن تحسين حياة الناس لن يتطلب الكثير من المال، نسبيا. إن دفعة إضافية لمرة واحدة بقيمة 25 ألف دولار من شأنها أن تزيد بنسبة 42% من السعادة المالية للأميركيين لمدة 6 أشهر. إن المكاسب المفاجئة البالغة 15 ألف دولار ستفعل نفس السعادة بالنسبة لـ 32% من المشاركين، وسيكون 17% أكثر سعادة بمكافأة قدرها 5 آلاف دولار.
كيف تبدو السعادة المالية؟
على الرغم من قولهم إنهم سيحتاجون إلى الحصول على راتب مرتفع أو الحصول على ثروة صافية عالية جدا ليشعروا بالسعادة، فإن هذه الأشياء في حد ذاتها ليست هي ما يجعل معظم الأميركيين سعداء. وبدلا من ذلك، فإن سداد جميع فواتيرهم في الوقت المحدد وبالكامل يحدد السعادة المالية لـ67% من الأميركيين، حسبما وجدت مؤسسة إمباور. إن الإعفاء من الديون، 65%، والاستمتاع بالكماليات الصغيرة اليومية، 54%، هما الطريقتان الأخريان الأكثر شيوعا التي يقول الأميركيون إنهم يمكن أن يكونوا سعداء ماليا. يقول 17% فقط من المشاركين أن الوصول إلى ثروة صافية معينة يعني أنهم سعداء ماليا.
بشكل عام، معظم الأميركيين سعداء، إذ يصنف 75% من الناس سعادتهم الإجمالية على أنها 7 أو أعلى من أصل 10، حسبما وجدت الدراسة. لكن الموارد المالية هي المجال الذي تتمتع فيه سعادة الأميركيين بمساحة أكبر للنمو.

MENAFN02122023000130011022ID1107526544

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث