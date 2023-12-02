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الكويت تعين وورلي مستشارا لمشاريع تنظيف التربة الملوثة بـ 127 86 مليون دولار

12/2/2023 11:01:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد مغربي
كشفت مصادر نفطية لـ «الأنباء»، أن شركة نفط الكويت قررت ترسية مناقصة تقديم خدمات استشارية لإدارة المشاريع والأنشطة المرتبطة لبرنامج إعادة تأهيل البيئة الخاص بلجنة الأمم المتحدة، وذلك بقيمة 127.86 مليون دولار، على «وورلي للاستشارات الهندسية العالمية».
وقالت المصادر إن شركة وورلي للاستشارات جاءت كصاحبة العطاء الوحيد المطابق للشروط والمواصفات.
وذكرت المصادر أنه تم تقدير مساحة الأراضي الملوثة والمتضررة داخل الحقول النفطية جراء الغزو العراقي الغاشم بما يقارب 114 كيلومترا مربعا وبكميات تعادل 26 مليون متر مكعب، وقامت شركة نفط الكويت بإبرام 8 عقود خلال الفترة من 2021 حتى 2023 في جنوب وشمال الكويت، وهي عبارة عن حفر ونقل ومعالجة 4 ملايين متر مكعب من التربة الملوثة سيتم تنفيذها عبر عقدين في شمال الكويت وأخرى في الجنوب، وتشمل 17.34 مليون متر مكعب من التربة الملوثة موزعة على 6 عقود، وتعتبر هذه المشاريع من أكبر المشاريع في مجال معالجة التربة في العالم، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تلك المشاريع بحلول 2028.

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