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5 شركات عالمية تتنافس على تشغيل مبنى T4

12/2/2023 11:01:33 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
علمت «الأنباء» أن الجهاز المركزي للمناقصات العامة وافق على طرح ممارسة تشغيل وإدارة وتحسين خدمات التدريب وصيانة وتطوير مبنى ركاب T4 في ممارسة محدودة على 5 شركات عالمية.
ووفقا للبيانات التي اطلعت عليها «الأنباء»، فمن المقرر أن تطرح الممارسة على الشركات التالية: «تاف» التركية، و«جي أم آر» الهندية، وشركة «فرابورت» الألمانية وشركة «دبلن» الأيرلندية، وشركة انشيون الكورية، ويأتي ذلك بعدما كانت القائمة تتضمن في وقت سابق نحو 6 شركات، وهي الشركات المذكورة آنفا، بالإضافة إلى شركة «ميونخ» الألمانية.

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