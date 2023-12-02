42 7 ألف أسطوانة غاز طبخ استهلاك الكويت يوميا

عدد فروع بيع أسطوانات الغاز يبلغ 76 فرعاً تغطي كل مناطق الكويت



أحمد مغربي

كشفت بيانات حصلت عليها «الأنباء» عن أن حجم استهلاك السوق المحلي لاسطوانات غاز الطبخ في المنازل شهد زيادة بنحو 4.3%، إذ بلغ 15.61 مليون اسطوانة خلال السنة المالية 2022/2023، مقارنة بـ 14.96 مليون اسطوانة غاز خلال السنة المالية المقارنة 2021/2022.

ووفقا للبيانات فإن استهلاك الكويت يوميا من اسطوانات الغاز يبلغ 42.76 ألف اسطوانة يوميا، لتغطي احتياجات المنازل، وجاءت تلك الزيادة مع التوسع العمراني الذي تشهده البلاد في المدن الإسكانية الجديدة، وزيادة عدد السكان الذي وصل إلى 4.6 ملايين نسمة.

وأظهرت البيانات ان معدل إنتاج مصنعي تعبئة أسطوانات الغاز المسال في منطقتي الشعيبة وأم العيش بلغ نحو 16.506 مليون أسطوانة مختلفة الأحجام للعام المالي 2022/ 2023، في حين بلغ معدل توزيع أسطوانات الغاز المستخدمة في المنازل حجم 12 كغم نحو 15.610 مليون أسطوانة.

وذكرت أن عدد أفرع بيع اسطوانات الغاز يبلغ 76 فرعا تغطي كل مناطق الكويت. ويوجد لدى شركة ناقلات النفط الكويتية مصنعا غاز لتعبئة اسطوانات غاز الطبخ، يتمثلان في مصنع الشعيبة وأم العيش، ويغطي مصنع أم العيش الجديد احتياجات المنطقة الشمالية للكويت والمدن الجديدة في إطار التوسع العمراني في المناطق الشمالية للكويت تماشيا مع الخطة الإسكانية للمؤسسة العامة للرعاية السكنية.

كما أن المشروع يحتضن أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا في تعبئة أسطوانات الغاز المسال، حيث يتم استخدام تقنية (فلكس سبيد) في مراكز التعبئة بحيث يمكن التحكم بالطاقة الإنتاجية لمراكز التعبئة عن طريق زيادة أو تخفيض السرعة الخاصة بمركز الإنتاج بما يتناسب مع الطلب على الغاز المسال في السوق المحلي.

ويتضمن المشروع 6 خزانات مدفونة ذات مستويات عالية من الكفاءة، حيث توفر أعلى معايير السلامة والجودة العالمية، كما يشتمل على ورش لأعمال الصيانة ومبان إدارية وأسطول لنقل الغاز.من جهة ثانية، تعتزم «ناقلات النفط» انحاز مشروع خاص بتصميم وبناء ورشة عمل لإعادة تأهيل الأسطوانات حجم 12 كغم و25 كغم وورشة لصبغ الأقفال في مصنع تعبئة الغاز المسال في منطقة الشعيبة بتكلفة معتمدة بلغت 630 ألف دينار، وذلك بحلول شهر يونيو 2024 بدلا من شهر مارس 2023.