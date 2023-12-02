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تشجيع الاستثمار تجدد قيد 9 شركات

12/2/2023 11:01:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مصطفى صالح
أصدر مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر قرارا بتجديد قيد 9 مكاتب في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى الهيئة. ووفقا للقرار الذي حمل رقم 488/2023، فقد قضى في مادته الأولى بتجديد قيد الشركات والمكاتب الـ 9 في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات نيابة عن المستثمرين لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل.

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