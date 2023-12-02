تشجيع الاستثمار تجدد قيد 9 شركات
التاريخ
12/2/2023 11:01:32 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) مصطفى صالح
أصدر مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ د.مشعل الجابر قرارا بتجديد قيد 9 مكاتب في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى الهيئة. ووفقا للقرار الذي حمل رقم 488/2023، فقد قضى في مادته الأولى بتجديد قيد الشركات والمكاتب الـ 9 في سجل الشركات والمكاتب المعتمدة لدى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لتقديم الطلبات نيابة عن المستثمرين لمدة سنة من تاريخ إصدار شهادة التسجيل.
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