التجارة تضيف 5 أنشطة جديدة لـ الطبيعة الخاصة

(MENAFN
- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قرارا وزاريا بإضافة 5 أنشطة جديدة إلى قائمة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.
وقضى القرار الوزاري الذي حمل رقم 176 لسنة 2023 بشأن إضافة أنشطة تجارية على قرار الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، إذ تضمنت قائمة الأنشطة المضافة أخيرا نشاط إدارة المشاريع، وإدارة منشآت صناعية وحرفية، وتجهيز وإدارة الأفراح وتأجير المعدات، وتصميم المنسوجات والمشغولات والحياكة اليدوية، والتدريب على قيادة الدراجات الهوائية لغير الأمان العامة.
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