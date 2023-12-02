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التجارة تضيف 5 أنشطة جديدة لـ الطبيعة الخاصة

12/2/2023 11:01:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) علي إبراهيم
أصدر وزير التجارة والصناعة ووزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان، قرارا وزاريا بإضافة 5 أنشطة جديدة إلى قائمة الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة.
وقضى القرار الوزاري الذي حمل رقم 176 لسنة 2023 بشأن إضافة أنشطة تجارية على قرار الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة، إذ تضمنت قائمة الأنشطة المضافة أخيرا نشاط إدارة المشاريع، وإدارة منشآت صناعية وحرفية، وتجهيز وإدارة الأفراح وتأجير المعدات، وتصميم المنسوجات والمشغولات والحياكة اليدوية، والتدريب على قيادة الدراجات الهوائية لغير الأمان العامة.

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