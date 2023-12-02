التجارة تعفي 11 علامة تجارية عالمية من ختم الذهب

(MENAFN
- Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا أعفا فيه نحو 11 علامة تجارية عالمية للذهب والمجوهرات من عمليات الوسم داخل الكويت. ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 178 لسنة 2023 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزاري رقم 165/2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته. وقضى القرار في مادته الأولى باعتماد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة بإعفاء من الدمغ، إذ تضمنت القائمة 11 ماركة عالمية، فيما قضت المادة الثانية من القرار بأن يسري اعتبارا من تاريخه حتى 30/9/2024.
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