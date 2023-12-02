-->

Sunday, 03 December 2023 09:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التجارة تعفي 11 علامة تجارية عالمية من ختم الذهب

12/2/2023 11:01:32 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أصدر وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب محمد العيبان قرارا أعفا فيه نحو 11 علامة تجارية عالمية للذهب والمجوهرات من عمليات الوسم داخل الكويت. ووفقا للقرار الوزاري الذي حمل رقم 178 لسنة 2023 بشأن اعتماد خواتم العلامات المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة وفقا للقرار الوزاري رقم 165/2019 وتعديله بشأن إعادة تنظيم وإجراءات دمغ المعادن والمشغولات الثمينة المستوردة وتعديلاته. وقضى القرار في مادته الأولى باعتماد ختم العلامة المدموغة على مشغولات المعادن الثمينة المستوردة بإعفاء من الدمغ، إذ تضمنت القائمة 11 ماركة عالمية، فيما قضت المادة الثانية من القرار بأن يسري اعتبارا من تاريخه حتى 30/9/2024.

MENAFN02122023000130011022ID1107526538

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث