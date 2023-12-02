انتهاء التحذير من تسونامي في ساحل غرب اليابان

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الأحد، انتهاء التحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) والذي أصدرته لساحل غرب اليابان على المحيط الهادي، بعد الزالزال القوي الذي ضرب الفلبين.
وشوهدت أمواج يصل ارتفاعها إلى 40 سنتيمترا في اليابان في وقت سابق، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.
وضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية، السبت.
ووقع الزلزال على الساعة 10:37 مساء السبت بالتوقيت المحلي، وبلغ عمقه 32 كيلومترا.وكان مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ قال إنه "بناء على القوة والموقع، يتوقع أن تضرب موجات تسونامي الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وبالاو".
هذا وتتواصل عمليات الإجلاء في الفلبين، بالتزامن مع تواصل الهزات الارتدادية.
وحث المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل من يعيشون بالقرب من ساحل منطقتي سوريجاو ديل سور ودافاو أورينتال على إخلائهما أو التوجه إلى مناطق بعيدة عن السواحل.
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