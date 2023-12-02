انتهاء التحذير من تسونامي في ساحل غرب اليابان

أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية، الأحد، انتهاء التحذير من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) والذي أصدرته لساحل غرب اليابان على المحيط الهادي، بعد الزالزال القوي الذي ضرب الفلبين.

وشوهدت أمواج يصل ارتفاعها إلى 40 سنتيمترا في اليابان في وقت سابق، ولم ترد أنباء بعد عن وقوع أضرار أو إصابات.

وضرب زلزال بلغت قوته 7.6 درجة على مقياس ريختر قبالة ساحل جزيرة مينداناو الفلبينية، السبت.

ووقع الزلزال على الساعة 10:37 مساء السبت بالتوقيت المحلي، وبلغ عمقه 32 كيلومترا.وكان مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ قال إنه "بناء على القوة والموقع، يتوقع أن تضرب موجات تسونامي الفلبين وإندونيسيا وماليزيا وبالاو".

هذا وتتواصل عمليات الإجلاء في الفلبين، بالتزامن مع تواصل الهزات الارتدادية.

وحث المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل من يعيشون بالقرب من ساحل منطقتي سوريجاو ديل سور ودافاو أورينتال على إخلائهما أو التوجه إلى مناطق بعيدة عن السواحل.

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