سعيد الطاير: نلتزم بدمج وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في مختلف جوانب الحياة

قال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: نلتزم بدمج وتعزيز مشاركة أصحاب الهمم في مختلف جوانب الحياة، ودعم إسهاماتهم في دفع مسيرة التنمية المستدامة على قدم المساواة مع الآخرين، انسجاماً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، التي أطلقها سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، بهدف إيجاد مجتمع دامج خالٍ من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة لأصحاب الهمم وأسرهم، ومبادرة مجتمعي مكان للجميع التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، والتي تهدف إلى تحويل دبي بالكامل إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

وتابع معاليه بمناسبة ((اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة 2023)): نحرص على تطبيق أفضل الممارسات في مجال التوظيف الدامج للعمل على توظيف أصحاب الهمم في الهيئة، وتوفير بيئة عمل دامجة وإيجابية تحثهم على مواصلة التطور والتميز، وتتيح لهم تأدية أدوارهم أشخاصاً فاعلين يشكّلون شريحة مهمة من شرائح المجتمع.

وأضاف: كما نطبق أحدث الممارسات والتقنيات العالمية لضمان وصول الموظفين والمتعاملين أصحاب الهمم إلى المعلومات والخدمات والمباني والمرافق، إذ نجحت الهيئة في تهيئة جميع المباني والمرافق الجديدة وفق كود دبي بنسبة 100 %، وتطابق موقع الهيئة الإلكتروني بنسبة 100 % وتطبيقها الذكي بنسبة 10/10 وفق تقرير تقييم إمكان الوصول لأصحاب الهمم الذي أصدرته هيئة دبي الرقمية في سنة 2022.

وقال معالي الطاير: حققت الهيئة في سنة 2022، والعام الثالث على التوالي، جميع المؤشرات الاستراتيجية في مجال دمج وتمكين أصحاب الهمم، ومن أبرزها سعادة الموظفين أصحاب الهمم، وسعادة ذويهم عن بيئة العمل الآمنة والدامجة في الهيئة والفرص الوظيفية العادلة والمحفزة التي توفرها لأبنائهم.

وأشار إلى أن مستوى سعادة الموظفين أصحاب الهمم وصل إلى 100 % في سنة 2022، بينما بلغ مستوى سعادة ذويهم 96.6%، وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دعم الهيئة لأصحاب الهمم 94 %، فيما بلغت نسبة سعادة المتعاملين أصحاب الهمم عن خدمات الهيئة 95.24 %.

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