مسؤولون وفعاليات اقتصادية: اتحادنا تجربة فريدة سرها إخلاص القيادة والتلاحم الوطني

أكد مسؤولون وفعاليات اقتصادية أن دولة الإمارات تحتفل بعيد الاتحاد الـ52 وهي تنعم بالاستقرار والرخاء الاقتصادي والاجتماعي، وتمضي بخطى واثقة وعزيمة لا تلين مستندة على القيادة الرشيدة المخلصة وصلابة البنيان والتلاحم الوطني ورؤية وتوجيهات قيادتنا الحكيمة الهادفة إلى ترسيخ منظومة اقتصادية شاملة ومتكاملة في الدولة، وأن عيد الاتحاد يمثل مسيرة دولة الإمارات المتوجة بالتقدم والازدهار في كل المجالات.

وتأتي مناسبة عيد الاتحاد لتؤكد الروح الوطنية المتمثلة بالترابط والتلاحم بين القيادة والشعب التي غرسها فينا آباؤنا الذين أرسوا ركائز اتحاد الإمارات، والتي ما زالت ماثلة فينا إلى هذا اليوم، ونحتفي بها كل عام لنؤكد فخرنا بوطننا وقيادتنا واعتزازنا بما حققته دولة الإمارات من تقدم وازدهار.

حيث يشكل اتحادنا تجربة فريدة يكمن سرها في وجود المخلصين، وبإصرار أبناء الوطن الطامحين لتغدو دولتنا مصدراً للعز والافتخار، وموطناً للمعرفة والابتكار، ومنارة للاستدامة والازدهار لأجيال ينعمون بالرفاهية والرغد والاستقرار.

وأكد معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة وطنية عظيمة، تحمل في طيات ذكراها الكثير من مشاعر الفخر والعزة والمجد بالانتماء لوطن حافل بالإنجازات والنجاحات الحضارية، ومُصمّم على تحقيق رؤية الآباء المؤسسين والقيادة الرشيدة في بناء اتحاد قوي، وإرساء تنمية شاملة مستدامة في المجالات كافة لتكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم.

وقال معاليه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52: تشهد دولة الإمارات مسيرة ريادية من النهضة الشاملة في مختلف المجالات والمستويات.

حيث نجحت الدولة في تجسيد الإرادة العظيمة للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، والرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة من خلال تعميق نهضتها وتقدمها، وتحقيق الإنجازات المشهودة عالمياً في المجالات الاقتصادية والمالية والاجتماعية، وتطوير نظام مالي مستقر وقطاع مصرفي قوي ومتنامٍ، يسهم في ترسيخ دورها الرائد والمستدام في مختلف الصعد الإقليمية والعالمية.

مسؤولية وطنية

وقال عبدالله محمد المزروعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، إن الاحتفاء بعيد الاتحاد الـ52 للدولة مناسبة وطنية غالية تحفزنا على بذل الجهود والطاقات لتحقيق المزيد من الإنجازات.

وقال في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة: ((نتقدم بأسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حكومة وشعب دولة الإمارات بهذه المناسبة الوطنية.. واحتفاؤنا في هذا اليوم يعد فرصة للتعبير عن عظيم امتناننا، ولتجديد ولائنا العميق لقيادتنا الحكيمة التي سخرت كل الإمكانات لازدهار هذا الوطن ورفاهية شعبه)).

وأضاف: إن هذه المناسبة الوطنية الغالية على قلوبنا تشعرنا في كل عام بالفخر والاعتزاز والشموخ، وتحملنا مسؤولية المحافظة على مكانة دولتنا وريادتها في كل المحافل، فدولة الإمارات هي رمز للعطاء والتعايش، وحاضنة لمختلف جنسيات العالم، الذين يعيشون على أرضها بتسامح وسعادة.

وقال أحمد خليفة القبيسي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي: ((إن الثاني من ديسمبر يشكل مناسبة وطنية غالية على قلوب جميع من يعيش على هذه الأرض الطيبة)).

وتابع القبيسي: ((وفي هذه الذكرى المجيدة، نجدد العهد ونقطع الوعد لقيادتنا الحكيمة لمواصلة مسيرة البناء نحو صناعة مستقبل أكثر إشراقاً ونماءً، ونمضي بالعمل المتكامل بكل تفانٍ وإخلاص لتبقى دولة الإمارات في طليعة الدول المتقدمة عالمياً وفي شتى المجالات من خلال مواصلة العمل الدؤوب والإبداع، وإطلاق المبادرات المبتكرة والداعمة لقطاعات الأعمال.

والعمل على تطوير القدرات والكفاءات الوطنية التي ستأخذ على عاتقها مواصلة التقدم ودفع مسيرة النمو والتنمية الاقتصادية إلى آفاق أوسع)).

بناء وعطاء







وقال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، إنه بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات ونيابة عن شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، أتشرّف برفع أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وسمو أولياء العهود ونواب الحكام، وعموم شعب الإمارات.

وأضاف أن هذا اليوم المجيد يجسد مسيرة طموحة من الإنجازات والبناء والعطاء أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون الذين وحدوا البلاد تحت راية واحدة وهدف واحد، ومنذ ذلك الحين بدأت دولة الإمارات نهضة شاملة حتى أصبحت اليوم في مصاف الدول الرائدة في العديد من المجالات.

تاريخ وهوية

وأكد المهندس عبدالله بن محمد المويجعي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن احتفالات عيد الاتحاد الـ52 جاءت استثنائية لتعبر عن رحلة الاستدامة في ماضينا وحاضرنا ومستقبلنا، احتفالات ممزوجة بتاريخنا وتراثنا، احتفالات تعكس هويتنا وثقافتنا، فكل عام وبلادنا في ازدهار وأمن ورخاء، كل عام وقيادتنا وشعبنا في خير وسعادة بمناسبة عيد الاتحاد.

وقال المويجعي، في كلمته بهذه المناسبة: ((إن الإنجازات تتلاحق وسجلات التاريخ تتسابق لتسطر منجزات الريادة الإماراتية العالمية والإقليمية في الميادين والقطاعات كافة))، موجهاً التهنئة بهذه المناسبة الوطنية إلى القيادة الرشيدة للدولة، وإلى شعب الإمارات من مواطنين ومقيمين.







وأكد سالم السويدي، مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، أن عيد الاتحاد مناسبة يعتز ويفتخر بها كل من يعيش على أرض الإمارات، وتتجسد فيها معاني الولاء والانتماء، للحفاظ على مقدرات الوطن وإرث الآباء، والعمل بتفانٍ وإخلاص تحت راية قيادة رشيدة، لبناء حاضر مستدام ومستقبل واعد أكثر إشراقاً وازدهاراً.

وأضاف، في كلمته بهذه المناسبة، أن الإمارات تحظى بشعب واعٍ في كنف قيادة رشيدة تعتمد رؤية ملهمة واستباقية، لديمومة مقومات النجاح والتنمية المستدامة وتحقيق التوازن بين هويتنا الوطنية وتراثنا مع الإبداع والابتكار والاعتماد على ممكنات الذكاء الاصطناعي، فكل القطاعات في تطور ونمو مستمرين، كما أن معدلات الاقتصاد الإماراتي وحجم الاستثمارات المباشرة خير برهان على مكانة دولتنا الاقتصادية ورفعتها بين دول العالم.

مستقبل أفضل

وقال علي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي: ((نحتفي اليوم بمرور 52 عاماً على مسيرة العطاء، ونستذكر جهود الآباء المؤسسين في بناء هذا الوطن على أسس قوية ومبادئ ثابتة، فقد جعلوا هذا اليوم تاريخاً مميزاً في سجلات البناء والتقدم، وإننا إذ نستحضر تحديات الماضي وإنجازاته، نتطلع بتفاؤل إلى مستقبل واعد في ظل قيادتنا الحكيمة لاستكمال مسيرة البناء والتنمية والمضي قدماً لصناعة مستقبل أفضل.

وإننا نبارك لدولتنا وقيادتنا وشعبنا بعام جديد من الاستحقاقات والإنجازات، عاقدين العزم على مواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات وفقاً لرؤية طموحة تستشرف المستقبل وتتابع نهج العمل والابتكار لتعزيز التنافسية العالمية لدولة الإمارات في مختلف المجالات)).

وقال خالد جاسم المدفع، رئيس هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة: ((يمثل الثاني من ديسمبر تاريخاً وطنياً بأبعاد عالمية، حيث شهد انطلاق رحلة دولة الإمارات الرائدة نحو تحقيق التقدم على كل الأصعدة الاجتماعية والتنموية والاقتصادية والسياسية، مجسداً مساراً استثنائياً في التاريخ، حيث استطاعت الإمارات أن تتقدم نحو مستقبل الابتكار والتنمية المستدامة.

وأن تستثمر مقوماتها الفريدة لتصبح رائدة في تحقيق التوازن بين التطور والانفتاح على العالم والحفاظ على البيئة والتراث الثقافي حتى أصبحت قصة نجاح تُلهم العالم، وتحولت بكل مدنها ومناطقها إلى وجهة عالمية جاذبة للأفراد والمؤسسات في قطاعات السياحة والاستثمار، وتوجت إنجازاتها العالمية الفريدة باحتضانها جهود العالم في حماية المناخ واستضافتها مؤتمر الأطراف ((COP28)) بالتزامن مع احتفالاتها بعيد الاتحاد)).

وقال خالد الحريمل، الرئيس التنفيذي لمجموعة بيئة: ((نعبر في عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة عن فخرنا بالإنجازات التي حققتها الدولة منذ تأسيسها. وبهذه المناسبة نتقدم بأطيب التهاني لقيادتنا الرشيدة، والشعب الإماراتي على المسيرة المشرفة في تطوير كل القطاعات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الحكومة.

وبالنظر إلى موقع الدولة ومكانتها على الصعيد العالمي فإنها غدت مركزاً عالمياً للحوار والتعاون والابتكار لقيادة الحلول العملية والفعالة في مواجهة مختلف التحديات)). وقال محمد عبدالله، الرئيس التنفيذي لمصرف الشارقة الإسلامي:

((إن النهضة المباركة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة منذ انطلاق تجربتها الوحدوية الفريدة قبل 52 عاماً قامت على قلوب صادقة وإرادات راسخة نحو غايات عظيمة.

وعندما نرى الإنجازات النوعية والتحولات الكبرى في دولة الإمارات واقعاً معاشاً ينبض بالحركة وحقيقة ملموسة ترفل بالخير والريادة فإنه يحق لنا أن نفخر بهذه النعمة، وأن نعقد العزم على مواصلة هذه المسيرة الميمونة وتوسيع أبعاد نهضتها بالاستناد على طاقات وإبداعات هذا الشعب الذي يعمل وينتج ويعطي بقوة وثقة ويواصل سيره خلف قيادته الرشيدة)).

دلالات فريدة

وأكد أحمد عبيد القصير، المدير التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير ((شروق))، أن عيد الاتحاد لدولة الإمارات العربية المتحدة هو مناسبة للفخر والاعتزاز بالمنجزات والقيم التي أنتجتها مسيرة الاتحاد لتعبر عن روح الوحدة والتماسك والتناغم والتوافق على الرؤية المستقبلية التي تدعمها كل مكونات المجتمع الرسمية والخاصة، كما يشكل فرصة للمراجعة والتقييم وبناء الخطط المستقبلية السليمة لتبقى إماراتنا منارة للمنجزات ونموذجاً للتنمية.

وقال محمد جمعة المشرخ، المدير التنفيذي لمكتب الشارقة للاستثمار: ((يحمل عيد الاتحاد الـ52 لدولة الإمارات العربية المتحدة دلالات فريدة، حيث أصبحت الإمارات بفضل جهود قادتنا وحكامنا والتزام مؤسساتنا وهيئاتنا بالرؤية التنموية الموحدة واحدة من أكثر الوجهات العالمية جاذبية، سواء كان للعمل أو العيش أو الاستثمار وتأسيس الأعمال بكل تخصصاتها وقطاعاتها.

فمهما كانت حالة الاقتصاد العالمي تبقى الإمارات الخيار الآمن والاستراتيجي لكل من يبحث عن أرضية صلبة للاستثمار، وهذا يثبت حكمة السياسات التي تتبعها الدولة لتعزيز تنافسيتها عبر توفير منظومة مرنة من التشريعات والنظم التي تنظر للمستثمرين بوصفهم شركاء استراتيجيين)).

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