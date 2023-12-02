مسؤولون: الإمارات تعزز مكانتها بمواصلة مسيرة الخير والنماء

احتفى مسؤولو الدولة بعيد الاتحاد الـ52 بالتعبير عن مشاعر الفخر والاعتزاز بالإنجازات التي تحققت على مدار 5 عقود أصبحت خلالها الدولة في صدارة الوجهات المفضلة للاستثمار والحياة والسياحة والتقنيات المستقبلية، مستذكرين قيم الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، مثمنين ما تقوم به القيادة الرشيدة للدولة من مواصلة مسيرة الخير والنماء والازدهار والرخاء بتحقيق الإنجازات وإطلاق الكثير من المبادرات لتعزيز اسم الإمارات دولة للتسامح والتعايش والفضائل، متصدرة العديد من مؤشرات التنافسية العالمية والإسهامات الإنسانية والحضارية.

وجهة مفضلة

قال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي: ((نتقدم بأطيب التهاني بهذه المناسبة إلى قيادتنا الحكيمة التي برؤيتها وصلت دولة الإمارات إلى صدارة دول العالم في مختلف المجالات، ويحل عيد الاتحاد الـ52 والإمارات تستضيف العالم في حدث عالمي آخر هو قمة اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP28، التي تعتبر فعالية عالمية أخرى تُبرز المكانة التي استحقتها دولتنا بجدارة)).

وأضاف: ((السنوات في دولة الإمارات لها معنى وبُعد آخر، فكل عام فصل جديد من إنجازات لم يسبقنا إليها أحد، وأصبحت الإمارات في صدارة الوجهات المفضلة للاستثمار والحياة والسياحة والتقنيات المستقبلية بسبب البيئة الممكنة التي أوجدتها دولتنا، وكل ذلك محوره الإنسان الذي وصفه قادتنا منذ الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحتى الآن بأغلى ما نملك.

فالإنسان في الإمارات التي تتميز بالتنوع الديمغرافي والثقافي هو من يقود هذه النجاحات، ونحن في مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي سنكرّس جهودنا لنكون جزءاً من مسيرة دولتنا في الحاضر والمستقبل وليحل كل يوم وطني وقد سطرت دولتنا علامة فارقة أخرى بين الأمم، وأؤمن أن التوطين وإثراء القطاع الخاص بالكفاءات المواطنة يُمَكّن ذلك ويثريه)).

محطة تاريخية







أكد المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، أن الثاني من ديسمبر يوم راسخ في ذاكرة الوطن والمواطنين، نعبر فيه عن معاني وحدة الإماراتيين قيادة وشعباً في الهدف والمصير، باحتسابه المحطة التاريخية الأهم في مسيرة دولة الإمارات.

وقال الشامسي، في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ52 للدولة، إن مسيرة الاتحاد تمضي بتلاحم وتآخٍ لا مثيل لهما، في ظل القيادة الرشيدة نحو مستقبل مشرق يستلهم الرؤية الحكيمة لمؤسس دولة الإمارات وباني نهضتها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان وإخوانه الآباء المؤسسين، طيب الله ثراهم، في جعل الإمارات واحة للعزة والكرامة وحاضنة للشعوب والثقافات.

وأضاف: في هذا اليوم نجدد ولاءنا لقادتنا وانتماءنا لتراب وطننا، والعهد بأن نبقى ما حيينا نبذل الغالي والنفيس في سبيل رفعة الإمارات الحبيبة، مشيراً إلى أن القيادة الرشيدة للدولة تواصل مسيرة الخير والنماء والازدهار والرخاء بتحقيق الإنجازات وإطلاق الكثير من المبادرات لتعزيز اسم الإمارات دولة للتسامح والتعايش والفضائل، متصدرة العديد من مؤشرات التنافسية العالمية والإسهامات الإنسانية والحضارية.

نجاحات رائدة

قال المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي: ((نستذكر في عيد الاتحاد لدولة الإمارات تاريخاً حافلاً بالإنجازات الكبيرة، والنجاحات الرائدة، والمواقف المشرفة لدولتنا الحبيبة في مختلف الميادين، ونقف لنستمد المزيد من القوة من روح الاتحاد ونعزز تمسكنا بمعاني الولاء والانتماء والتلاحم قيادة وشعباً تحت راية الاتحاد، لنستكمل بثبات مسيرتنا وتحصين اتحادنا وحماية استقراره.

نحتفل في الثاني من ديسمبر بعقود مضت من الإنجاز ومسيرة حافلة من العمل الوطني المخلص لرفعة وطننا الغالي، وإننا نجدد العهد والولاء لقيادتنا الرشيدة وشعب دولة الإمارات في هذا اليوم على السير نحو تعزيز مكانة الدولة التنافسية، واستشراف مستقبل مشرق لمزيد من النجاحات والإنجازات، عنوانه النماء والازدهار والتنمية المستدامة)).

بدوره، قال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، بهذه المناسبة: ((إنجازات رائدة حققتها دولة الإمارات العربية المتحدة على مدار 52 عاماً، لترسخ مكانتها بين دول العالم ولتؤدي دوراً ريادياً في مختلف المجالات، انطلاقاً من رؤية ثاقبة لقيادة رشيدة استشرفت المستقبل المزهر منذ تأسيس الاتحاد على يد القائد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه.

والآباء المؤسسين، لتنطلق مسيرتنا المباركة نحو التميز والريادة والمراكز الأولى عالمياً، وتتواصل تلك المسيرة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، لتفتح آفاقاً جديدة لاستدامة التنمية والتقدم والازدهار في جميع مناحي الحياة)).

مشروع حضاري

أكد محمد جلال الريسي، مدير عام وكالة أنباء الإمارات ((وام))، أن احتفالنا بالذكرى الثانية والخمسين لاتحاد دولتنا يأتي ليواكب واقعاً حياً ومشروعاً حضارياً وتنمية مستدامةً على كافة الصعد تحققت بفضل قادة حملوا الأمانة والمسؤولية وأوفوا بالعهد، وفي مقدمتهم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان ((طيب الله ثراه)).

وقال بمناسبة عيد الاتحاد الـ52، إن ((القيادة الرشيدة تواصل المسيرة، في إعلاء شأن الوطن بكل عزم وتصميم على بلوغ مراتب العزة والشموخ والفخر، مؤكداً أن ما تحقق من الإنجازات، يشكل مصدر فخر وطني لأنه جاء بالمثابرة والعمل الدؤوب المدروس، ما جعل دولة الإمارات نموذجاً يحتذى ليس فقط في كيفية استثمار الثروة المادية، ولكن في توظيف الثروة البشرية باعتبارها قوة الدفعٍ ومقصد أي مشروع تنموي حضاري)).

شموخ واعتزاز

قال الدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات: ((في عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات، نقف بشموخ واعتزاز لنحتفي بتاريخ وفصل مجيد من الإنجازات والنجاحات الكبيرة في مسيرة أمتنا، ونروي للأجيال الجديدة قصة مسيرة من النهضة التنموية الشاملة التي بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والآباء المؤسسون بحكمة وعزيمة، لتبقى دولة الإمارات في مصاف الدول والنموذج الأفضل في قيادة التطور)).

وأضاف الكويتي في كلمة له بهذه المناسبة، أن قوتنا لا تكمن فقط في مواردنا أو إنجازاتنا، بل في إرادتنا الجماعية وطموحاتنا والتزامنا بقيم الأخوة والتسامح والتقدم لنبني معاً مستقبلاً مستداماً على جميع الصعد، مشيراً إلى أنه في مسيرتنا نحو حماية مستقبلنا السيبراني نسترشد برؤية القيادة، ونؤكد أننا قادرون على تحقيق المستحيل، وأن كل خطوة نتقدم بها تحمل في طياتها إرثاً وأملاً للأجيال القادمة، مستمدين الإلهام من ماضينا المشرق لنصنع مستقبلاً مزدهراً للجميع.

من جهته، أكد الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أن دولة الاتحاد شهدت على مدار 52 عاماً إنجازات متتالية تحققت بفضل حكمة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي حمل على عاتقه مسؤولية النهوض بالوطن وضمان ازدهاره ورفعته.

وقال المري في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد إن قيام الاتحاد مهد الطريق لبناء دولة حديثة تستشرف المستقبل، برؤية استراتيجية شاملة بعيدة المدى، هدفها الرئيسي تأمين مستقبل سعيد وحياة أفضل للأجيال القادمة.

تنمية مستدامة

قال نيكولاي ملادينوف، مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية: ((ننظر بفخر إلى إنجازات دولة الإمارات ونتطلع إلى المزيد في ظل القيادة الرشيدة، في عيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، نحيي ذكرى اتحاد الإمارات الذي شكّل الأمة العظيمة التي نفخر بها اليوم.

وإننا ننظر بكل فخر إلى ما حققته الإمارات ونتطلع إلى الاستمرار في تحقيق الإنجازات في ظل القيادة الرشيدة، وفي عيد الاتحاد نجدد الولاء للقيادة الرشيدة، ونتمنى لدولة الإمارات المزيد من الرخاء والأمان والتقدم المستمر، ونؤكد سيرنا على طريق التنمية الوطنية المستدامة)).

من جانبه، قال الدكتور محمد إبراهيم الظاهري، نائب مدير عام أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية، ((إن احتفالنا بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات يمثل هذا العام فرصة فريدة للاحتفاء باتحاد إماراتنا السبع، حيث نحتفل بإنجازات سطرت سجلاً جديداً في رحلة التقدم والازدهار، مستلهمين من رؤية قيادتنا الرشيدة آفاقاً رحبة لنحرز نجاحات لافتة في مجال التنمية المستدامة واستكشاف الفضاء والتقدم الاقتصادي.

نحتفي اليوم بإنجازات نوعية وضعت اسم الإمارات في قائمة الدول المتقدمة في مجال الطاقة المتجددة والريادة في استكشاف الفضاء والازدهار الاقتصادي، إنجازات ترسم ملامح غد مشرق وواعد بمستقبل مستدام مليء بابتكارات خلاقة تخدم الإنسان وتدفع عجلة التنمية لترتقي بمكانة دولة الإمارات في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية)).

تعزيز المنجزات







أكد محمد العبار، مؤسس شركة ((إعمار العقارية)) ومنصة التجارة الإلكترونية ((نون))، أن عيد الاتحاد هو مناسبة وطنية عزيزة على قلوبنا نحتفي فيها بمسيرة الإمارات الحافلة بالإنجازات على مدى 52 عاماً وقيام اتحادها على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وقال العبار في تصريح بهذه المناسبة إن الثاني من ديسمبر من كل عام يشكل انطلاقة جديدة للمضي قدماً لتعزيز المنجزات الوطنية، بإرادة وإصرار وعزيمة، نحو بلوغ مستقبل مستدام مزدهر من أجل بناء غد مشرق للأجيال القادمة.

بدوره، قال الدكتور آزاد موبين، مؤسس ورئيس مجلس الإدارة لشركة ((أستر دي أم)) للرعاية الصحية، إنه في ظل احتفالاتنا بعيد الاتحاد الثاني والخمسين لدولة الإمارات العربية المتحدة، نسترجع بكل فخر الإنجازات العظيمة التي حققتها هذه الأمة.

حيث برزت الإمارات كدولة رائدة عالمياً على مدار العقود المنصرمة، ووضعت معايير لمختلف القطاعات وأظهرت نمواً لا مثيل له في البنية التحتية المادية والمبادرات الاستراتيجية وسهولة الأعمال، ويشرفنا في ((أستر دي أم)) للرعاية الصحية أن نكون جزءاً من هذه الرحلة، حيث نقدم خدمات الرعاية الصحية التي تعكس التزامنا بالتميز والاهتمام والحضور.

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