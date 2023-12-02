تعاون بين الإمارات وكازاخستان في مجال الطاقة المتجددة

وقعت حكومتا دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كازاخستان، أمس، اتفاقية يتعاون بموجبها الطرفان في تطوير قطاع الطاقة المتجددة في كازاخستان.

وذلك من خلال تطوير محطة لطاقة الرياح واسعة النطاق بقدرة 1 جيجاواط.

وشهد قاسم جومارت توكاييف، رئيس جمهورية كازاخستان، توقيع الاتفاقية بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات، ووزارة الطاقة في كازاخستان، وذلك خلال مراسم أقيمت ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف ((COP28)) المنعقد حالياً في مدينة إكسبو دبي.

كما تم توقيع اتفاقية تطوير مشتركة بين شركة أبوظبي لطاقة المستقبل ((مصدر))، التي ستقود المشروع، وشركتي ((دبليو سولار))، و((كازاك غرين باور))، وصندوق الاستثمار والتطوير في جمهورية كازاخستان، لتطوير مشروع طاقة رياح بقدرة 1 جيجاواط.

وقال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: ((تجمع دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية كازاخستان الصديقة علاقات وثيقة وشراكات فاعلة في مجالات الطاقة، وإننا سعداء بتوطيد هذه الشراكات من خلال الاتفاقية، ونتطلع إلى العمل مع الجهات المعنية في كازاخستان، من أجل تعزيز أمن الطاقة وتحقيق التحوّل الأخضر، وبشكل خاص من خلال المشروع، الذي تقوده مصدر لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط، والذي من شأنه أن يسهم في دعم أمن الطاقة، وزيادة قدرات مصادر الطاقة المتجددة في البلاد)).

وقال ألماسآدام ساتكالييف، وزير الطاقة في كازاخستان: ((إن الاتفاقية الحكومية لتطوير مشروع واسع النطاق لطاقة الرياح بقدرة 1 جيجاواط، التي تم توقيعها اليوم تتماشى مع جهود جمهورية كازاخستان، لمواجهة تداعيات ظاهرة تغير المناخ العالمية، وتحقيق الحياد الكربوني بحلول عام 2060)).

وتابع: ((نتطلع إلى تعزيز علاقات التعاون مع شركائنا في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي نهدف من خلالها إلى تعزيز الابتكار في مجال الطاقة المتجددة)).

من جانبه، قال محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة ((مصدر)): ((يسعدنا تطوير مشروعنا الأول في كازاخستان، والمساهمة في دعم جهودها لتحقيق أهدافها الطموحة في مجال الطاقة المتجددة))، مضيفاً: ((تتمتع ((مصدر)) بسجل حافل في تنفيذ مشاريع طاقة متجددة بارزة على مستوى العالم)).

وأضاف: نحن على ثقة من أن مشروع طاقة الرياح الجديد سيسهم في إحداث تأثير إيجابي ينعكس على المناطق المحيطة به.