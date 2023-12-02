شما المزروعي: البيان العالمي يحتفي 750 ألف شاب اتفقوا على طموحات مشتركة

تسلمت معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، رائدة المناخ للشباب في COP28، البيان العالمي للشباب ((إعلان العدالة المناخية))، خلال جلسة بعنوان ((الشباب والتعليم- القوة الكامنة في العمل المناخي))، التي تعقد أثناء القمة العالمية للعمل المناخي في دبي.

ويمثل البيان العالمي للشباب ((مطالب وتطلعات)) الأطفال والشباب من أكثر من 160 دولة حول العالم، ويبرز مطالبهم الجماعية بشأن سياسة المناخ.

واستند البيان، إلى المشاورات السياسية المكثفة، التي أجرتها الدائرة الشبابية للاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة بشأن التغير المناخي YOUNGO، إضافة إلى المدخلات الصادرة عن مؤتمرات الشباب المحلية والإقليمية، التي سبقت النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة للشباب لتغير المناخ ((COY18))، الذي عقد بدبي في الفترة من 26 إلى 28 نوفمبر قبل انطلاق COP28.

كما يجمع البيان، الذي تم الانتهاء من أعماله ضمن فعاليات النسخة الثامنة عشرة من مؤتمر الأمم المتحدة للشباب، المطالب الجماعية الخاصة بسياسة المناخ، التي قدمها الأطفال والشباب من أكثر من 160 دولة من مختلف أنحاء العالم، ويدعم البيان مئات الآلاف من الموقعين على مستوى العالم، وقد استغرق إعداده قرابة الـ 53 ألف ساعة عمل بجهود جماعية لـ 1500 متطوع.

وتواصل رئاسة COP28 التأكيد على أهمية تفعيل مشاركات وإسهامات الشباب، والاستماع إلى أصواتهم وآرائهم وإدماجها في منظومة العمل المناخي، مشددة على أن احتواء الجميع بشكل تام، من العوامل الرئيسية بالغة الأهمية لتحقيق تقدم جذري ونقلة نوعية في الأجندة المناخية.

وأكدت معالي شما المزروعي، رائدة المناخ للشباب: ((إن البيان العالمي للشباب يحتفي بمجهود 750 ألف شاب اتفقوا على طموحات مشتركة رغم اختلافاتهم)).