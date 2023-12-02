رئيس بارغواي: العالم بحاجة إلى إجراءات صارمة لمعالجة أضرار البيئة

أعرب رئيس بارغواي، سانتياغو بينيا، عن أمله في أن يمثل ((COP28)) في دبي، نقطة تحول في الإجراءات الرامية إلى إصلاح الأضرار التي سببها البشر لكوكب الأرض.

جاء ذلك خلال حديثه في القمة المناخية التي عقدت أمس، ضمن فعاليات مؤتمر ((COP28)) المناخي.

وأضاف: ((يجب أن تكون هذه الإجراءات صارمة وعادلة، مع احترام المبادئ التوجيهية لاتفاقية باريس، مثل المسؤوليات المشتركة والمتباينة بين الدول، مع الأخذ في الاعتبار، القدرات والظروف الخاصة لدول العالم، وخاصة تلك التي تحتاج إلى تعزيز تنميتها)).

إجراءات

وحث جميع الأطراف المعنية على تبسيط الإجراءات، وإزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى حلول فعالة لتحدي المناخ.

وقال: ((إن كوكب الأرض يجمع بيننا جميعاً، ولذلك نشجع المشاركة الشاملة في كوب، مع التأكيد على أهمية تبنّي نهج أكثر إنصافاً تجاه للتحديات المتعلقة بالعمل المناخ)).

وتحدث رئيس بارغواي عن مبادرات وإنجازات بلاده في العمل المناخي، مؤكداً أن بارغواي تولد 100 % من كهربائها من الطاقة النظيفة، وهي مسؤولة عن 0.1 % فقط من الانبعاثات الضارة عالمياً، مع وجود أقل نسبة عالمياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أراضيها.

ثروة بيولوجية

وأضاف أن بارغواي تتمتع بثروة بيولوجية فريدة، ولديها مصرف كربون، وهي خزانات حيوية تقوم بتجميع ثاني أكسيد الكربون لفترة غير محددة، بالإضافة إلى ذلك، فإن 44 % من الأراضي في بارغواي مغطاة بالغابات، و15 % تحت تصنيف المحميات البرية. وأشار إلى أن بلاده حققت انخفاضاً بنسبة 44 % في الانبعاثات من قطاع استخدام الأراضي والغابات، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 40 % في انبعاثات الميثان في قطاع الزراعة والماشية.