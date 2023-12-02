-->

Sunday, 03 December 2023 08:19 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رئيس بارغواي: العالم بحاجة إلى إجراءات صارمة لمعالجة أضرار البيئة

12/2/2023 8:00:45 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعرب رئيس بارغواي، سانتياغو بينيا، عن أمله في أن يمثل ((COP28)) في دبي، نقطة تحول في الإجراءات الرامية إلى إصلاح الأضرار التي سببها البشر لكوكب الأرض.

جاء ذلك خلال حديثه في القمة المناخية التي عقدت أمس، ضمن فعاليات مؤتمر ((COP28)) المناخي.

وأضاف: ((يجب أن تكون هذه الإجراءات صارمة وعادلة، مع احترام المبادئ التوجيهية لاتفاقية باريس، مثل المسؤوليات المشتركة والمتباينة بين الدول، مع الأخذ في الاعتبار، القدرات والظروف الخاصة لدول العالم، وخاصة تلك التي تحتاج إلى تعزيز تنميتها)).

إجراءات

وحث جميع الأطراف المعنية على تبسيط الإجراءات، وإزالة الحواجز التي تعيق الوصول إلى حلول فعالة لتحدي المناخ.

وقال: ((إن كوكب الأرض يجمع بيننا جميعاً، ولذلك نشجع المشاركة الشاملة في كوب، مع التأكيد على أهمية تبنّي نهج أكثر إنصافاً تجاه للتحديات المتعلقة بالعمل المناخ)).

وتحدث رئيس بارغواي عن مبادرات وإنجازات بلاده في العمل المناخي، مؤكداً أن بارغواي تولد 100 % من كهربائها من الطاقة النظيفة، وهي مسؤولة عن 0.1 % فقط من الانبعاثات الضارة عالمياً، مع وجود أقل نسبة عالمياً من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في أراضيها.

ثروة بيولوجية

وأضاف أن بارغواي تتمتع بثروة بيولوجية فريدة، ولديها مصرف كربون، وهي خزانات حيوية تقوم بتجميع ثاني أكسيد الكربون لفترة غير محددة، بالإضافة إلى ذلك، فإن 44 % من الأراضي في بارغواي مغطاة بالغابات، و15 % تحت تصنيف المحميات البرية. وأشار إلى أن بلاده حققت انخفاضاً بنسبة 44 % في الانبعاثات من قطاع استخدام الأراضي والغابات، بالإضافة إلى انخفاض بنسبة 40 % في انبعاثات الميثان في قطاع الزراعة والماشية.

MENAFN02122023000110011019ID1107526195

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث