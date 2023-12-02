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9 شهداء في غارات إسرائيلية على منازل بمخيم النصيرات

12/2/2023 7:28:22 PM
(MENAFN- Khaberni) خبرني - قالت وسائل اعلام فلسطينية إن 9 شهداء وعشرات الجرحى ارتقوا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

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