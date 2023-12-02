9 شهداء في غارات إسرائيلية على منازل بمخيم النصيرات

9 شهداء في غارات إسرائيلية على منازل بمخيم النصيرات
التاريخ
12/2/2023 7:28:22 PM
(MENAFN
- Khaberni) خبرني - قالت وسائل اعلام فلسطينية إن 9 شهداء وعشرات الجرحى ارتقوا في غارات إسرائيلية استهدفت منازل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.
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